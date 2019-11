“Allora è vero?”. Alessandra Amoroso, la scoperta per puro caso. E ora tutti vogliono sapere

Riservata ed esplosiva, con un passato non sempre troppo facile alle spalle, Alessandra Amoroso ha sempre saputo creare un rapporto molto confidenziale con il suo pubblico. Tutti ricordano quando la cantante salentina ha incontrato il produttore televisivo, Stefano Settepani. Il loro è stato un amore nato dietro le quinte del programma televisivo “Amici”. Quattro anni che hanno davvero segnato la vita di Alessandra. Adesso cosa accade? Difficile trovare in web notizie certe. Sempre sui canali social gira voce di una rottura tra i due, ma sarà vero? Su Instagram i fan hanno avuto modo di vedere Stefano prodigarsi nel seguire e supportare anche nella vita virtuale la sua fidanzata sempre impegnata negli studi di registrazioni e nei numerosi e impegnativi tour. È possibile che sia finito già tutto? Alessandra non sembra avere mantenuto quel contatto.















Eppure dalla prima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Alessandra Amoroso ha subito dichiarato e dimostrato la sua serenità. La foto coglieva la coppia affiatatissima e Stefano, in particolar modo, segnato da un sorriso dolce e affettuoso. La serenità è durata fino a qualche settimana fa: mano nella mano, come sempre, quasi a ricordare quando, quest’estate, per commentare lo scatto pubblicato su Instagram, usando i versi della canzone ‘Anche fragile’ di Elisa, ha ammesso: “…e ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre ma non basta mai!, a cui Stefano Settepani ha replicato “Per sempre” e lei “Si spera”.











Alessandra stessa ha più volte continuato ad affermare: “Non so cosa Dio ha in serbo per noi… so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi,tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa… Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere“.





Stefano invece è sempre stato più restio a rilasciare interviste, forse perchè il precedente matrimonio fallimentare ha temprato il suo carattere facendo comprendere che non sempre è un bene darsi in pasto alla stampa. Nonostante questo aspetto, però, sembrava che i due parlassero di matrimonio. Qualcosa sarà cambiato, qualcosa che ha fatto riaffiorare vecchie fragilità in Alessandra e antiche paure in Stefano. Sicuramente i fan aspetteranno impazienti di capirci qualcosa in più.

