È successo tra Mahmood e Ricky Martin. E i fan, increduli, sgranano gli occhi

Il cantante di “Livin la vida loca” che si congratula con quello di “Soldi”. Parliamo dell’italiano Alessandro Mahmood, che con la sua hit ha conquistato Sanremo, e di Ricky Martin, protagonisti di uno scambio di complimenti via social, in occasione degli Mtv European music award 2019. La cerimonia si è tenuta ieri sera nella città spagnola di Siviglia, e Mahmood si è aggiudicato il riconoscimento come “Best italian act”, miglior artista italiano: il musicista milanese ha battuto una quaterna di tutto rispetto, composta da Coez, Elettra Lamborghini, Salmo e la giovane Elodie.

Peccato che Mahmood non fosse lì in Spagna a ritirare il premio: il rapper infatti è impegnato nel suo tour europeo, che proprio ieri sera faceva tappa a Berlino, in Germania. “Volevo ringraziare tutti i fan che mi hanno sostenuto – ha detto Alessandro Mahmood in un videomessaggio, proiettato durante la cerimonia di Siviglia – Mi sembra di avere il cielo fra le mani. Grazie a tutti, ci vedremo presto con nuova musica!” Continua dopo la foto

https://www.instagram.com/p/B4arSXqoyfB/?utm_source=ig_web_copy_link

















Insieme con il premio appena vinto, un globo con sopra una molla ed il logo di Mtv, il musicista milanese ha caricato qualche foto su Instagram, per celebrare con i suoi fan la vittoria e il riconoscimento appena ottenuto: oltre alla foto “di rito”, insieme al premio, Mahmood ha girato anche un breve video, con i suoi amici che esultano tenendo tutti le mani sul trofeo. Infine il terzo scatto è un primo piano del premio, insieme al sorriso smagliante del cantante. Continua dopo la foto









Oltre ai tantissimi suoi followers, che lo hanno inondato di complimenti, sono arrivate le congratulazioni di molti colleghi e cantanti: da Sfera Ebbasta ad Achille Lauro, da Noemi al profilo ufficiale di Mtv. Fino a Ricky Martin, che ha deciso di congratularsi con Mahmood in inglese. Un messaggio semplice, pulito e cordiale: “Congratulations”, seguito da emoticons di festa come un palloncino rosso, dei festoni e una bottiglia di champagne, per festeggiare degnamente il premio appena conquistato. Continua dopo la foto





Pronta la replica del nuovo best italian act, che ha risposto all’idolo latino-americano con due altrettanto semplici emoticons: due mani giunte in segno di ringraziamento e una faccina sorridente. Fra gli altri premiati dell’edizione 2019 degli Mtv Vma, il premio come miglior canzone è stato conferito a “Bad Guy” di Billie Eilish (che ha anche vinto la categoria Miglior rivelazione), mentre il riconoscimento come miglior artista è andato a Shawn Mendes. La giovane Ava Max ha conquistato la categoria Best Push, mentre Liam Gallagher è stato omaggiato con la statuetta come Icona rock.

Potrebbe anche interessarti: The voice, vince Carmen. Ma sul palco non c’è: cosa è successo