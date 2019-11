“Via dall’Italia”. Maneskin, annuncio a sorpresa: la voce era nell’aria da mesi

La voce era nell’aria, l’ufficialità l’hanno data i diretti interessati: i Maneskin. La band ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra. Dopo essersi esibiti con il loro ultimo successo Damiano ha preso la parola ed ha annunciato: “Saremo a Londra il 28 novembre, ma non possiamo ancora dire perché. Un’altra novità è che ci trasferiremo a Londra e vivremo là”. Dopo aver collezionato sessantasei date sold out in Italia e in Europa,i Måneskin annunciano a sorpresa un unico live speciale previsto per giovedì 28 novembre 2019 al The Dome di Londra.

"Ci siamo trovati, per fortuna o per destino – scrivono sulla loro pagina Instagram – la vita ci ha fatto incontrare, ci siamo innamorati.Abbiamo suonato in pub, ristoranti ed in tutte le strade di Roma.Abbiamo scritto un disco cercando di esprimere noi stessi senza filtri e permetteteci di dire che ci siamo riusciti.Abbiamo viaggiato in Italia, poi in Europa e di nuovo in Italia per suonare davanti a voi, la nostra grande famiglia".

















E ancora: "Oggi il ballo della vita compie un anno, un anno di emozioni, sorrisi e pianti. Altri cento anni come questi". I ragazzi, tutti romani, che compongono la band sono Damiano David, frontman e cantante del gruppo, Victoria De Angelis, la bassista e unica donna, Thomas Raggi alla chitarra e Ethan Torchio alla batteria. Il loro nome ha origini danesi, come quelle di Victoria, e significa Chiaro di luna.













La loro musica risente di correnti Indie Rock che si sposano con il Soul, il Funk e il Pop. La loro formazione inizia a lavorare insieme tra i banchi del liceo Kennedy di Roma a Monteverde e da quei giorni i quattro elementi del gruppo iniziano a suonare per le vie di Roma, dai Colli Portuensi a via del Corso.







Il loro primo album, dopo il successo di X Factor, è Il Ballo della vita è stato anticipato dalla proiezione del docu film This is Maneskin. Torna a casa, il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album, dopo Morirò da re, già in radio da marzo 2018, è diventato in breve tempo disco d’oro.

