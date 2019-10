“Due nomi enormi per Amadeus”. Sanremo 2020, la notizia filtra nei palazzi Rai

Sanremo 2020, per Amadeus le sorprese non finiscono mai. Nei giorni scorsi erano stati annunciati i selezionatori di artisti e canzoni del Festival. Saranno Gianmarco Mazzi, già in passato direttore musicale del festival, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, l’autore televisivo Massimo Martelli, il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis e naturalmente il direttore artistico del festival, Amadeus.

Amadeus già al lavoro sulle selezioni dei Giovani. Amadeus che potrebbe presto vedere nuovi nomi accanto a lui. Diventa sempre più concreta l'ipotesi secondo cui ci saranno dei grandi nomi della musica, della Tv e del cinema che accompagneranno il conduttore durante le diverse puntate del Festival della Canzone Italiana. Se Jovanotti è stato confermato e la presenza di Fiorello pare ormai certa, adesso vi è un punto interrogativo su Roberto Begnini e Antonella Clerici.

















Due personaggi molto noti e amati, entrambi hanno preso parte negli anni precedenti a Sanremo in vesti differenti e li potremmo vedere nuovamente sul palco dell'Ariston. Blogo ha lanciato la notizia della possibilità di vedere al fianco di Amadeus la Clerici e Benigni in due puntate diverse. Ad aprire la kermesse canora, Fiorello, che dovrebbe essere seguito a ruota da Jovanotti; Antonella Clerici, con molta probabilità, verrà posta nel mezzo del programma mentre Benigni nell'ultima puntata.









Amadeus, a Domenica In, aveva già parlato di grandi novità del suo Festival e soprattutto di quelle riguardanti la puntata del giovedì: "Non per forza un brano che ha vinto, va bene anche un pezzo che è stato semplicemente presentato in gara. I cantanti avranno la libertà di reinterpretarlo come vogliono, da soli, con un coro o con l'artista originale. Quello che cambia quest'anno è che il punteggio ottenuto quella sera sarà valido per la classifica generale".









Un nome molto atteso, quello di Antonella Clerici a Sanremo 2020: la conduttrice starebbe preparando un programma per il Prime Time di Rai 1. Cos'altro sappiamo sul Festival? Il 6 gennaio verranno rivelati tutti i nomi dei Big in gara mentre il 18 dicembre scopriremo quelli dei Giovani.

