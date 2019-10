“Ecco che spunta il sole”. Per Emma Marrone una nuova vittoria, la rete conta con lei

La malattia non l’ha fermata. Emma Marrone ha ripreso la marcia, con coraggio, forza e quella voglia di guardare oltre che è una delle caratteristiche che la fanno amare dal pubblico. I fan, quelli che non l’hanno lasciata sola quando è arrivato l’annuncio della malattia e che ora la spingono in alto. Solo da qualche giorno la cantante salentina ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Fortuna, che sta già scalando le classifiche musicali. Tanto da spinger un fan, a scrivere: “Ecco che spunta il sole!!! Coraggio Emma”.

Per Emma poi sarebbe simbolicamente importante anche perché è da sei anni che non raggiunge il primo posto in classifica. L'ultima volta fu con l'uscita di "Schiena", album del 2013, che, nonostante il successo della cantante, non riuscì a essere seguito da "Adesso" e da "Essere qui" rispettivamente due e una volta certificati platino.

















L'ultima volta fu forse la più dura per la cantante, che aveva puntato molto su quel lavoro (raccogliendone i frutti qualche mese dopo con un singolo, "Mi parli piano", diventato hit) e che si trovò di fronte il muro Sfera Ebbasta. Questa volta, però, può farcela, grazie a un posizionamento intelligente da parte della sua etichetta, e a un album che si apre anche a suoni diversi senza perdere le caratteristiche che la contraddistinguono, e un singolo, "Io sono bella", scritto anche da Vasco Rossi, che è riuscito a diventare per un paio di settimane il più trasmesso dalle radio italiane.









Emma Marrone è insomma tornata a tutti gli effetti, anche fisicamente, sul palco con il microfono in mano. Qualche giorno fa la sua performance a sorpresa è stata con Tommaso Paradiso. È accaduto tutto alla convention della Universal che si è svolta al Fabrique di Milano, dove l'arrivo della cantante sul palco era tutto tranne che atteso.







E invece lei ancora una volta ha stupito i presenti, ha preso il microfono in mano e accompagnata da un pianista e da un quintetto d’archi, ha duettato con Tommaso Paradiso sulle note di Luci blu, uno de brani inseriti nel nuovo lavoro. Emma ha poi ricambiato il favore al collega cantando con lui Non avere paura, il primo singolo da solista dell’ex leader dei Thegiornalisti.

