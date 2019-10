Emma Marrone in lacrime: “Lo hanno fatto per me”. L’emozione è troppo grande

È bellissimo rivederla sul palco. Parliamo di Emma Marrone che finalmente è tornata in tv. La cantante salentina è decisamente potentissima, più carica e determinata che mai. Emma è stata ospite di Radio Italia giovedì 24 ottobre, dove ha presentato il nuovo album – Fortuna – uscito venerdì 25 ottobre. Un lavoro importante per la salentina, che si è avvalsa della collaborazione, tra i tanti, di Vasco Rossi, Elisa e Franco 126. E proprio nello studio dell’emittente musicale la “Brown”, come si fa chiamare su Instagram, ha ricevuto numerose sorprese da parte dei colleghi.

In particolare Emma ha avuto dei video messaggi carichi di affetto e stima da parte di: Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso, Fabio Rovazzi, Loredana Bertè, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Gabriele Muccino, Elisa, Luciano Ligabue, Mahmood, Tommaso Paradiso, Nek, Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Noemi, Laura Pausini. Brevi clip di alcuni dei cantanti più importanti del panorama musicale italiano che hanno commosso Emma Marrone, che non ha nascosto le sue lacrime di gioia.

















"Sono amici che ci sono sempre stati, anche in quest'ultimo periodo. Non è retorica ma sono davvero senza parole. Privatamente mi sento con tutti loro ma non è scontato che facciano questo pubblicamente", ha replicato la vincitrice di Amici 2010. Tommaso Paradiso e Fabio Rovazzi hanno poi avuto un ruolo importante nel nuovo album Fortuna.









"Tommaso e Fabio erano a Los Angeles lo stesso periodo che c'ero anche io. Andavamo in giro in macchina con i finestrini aperti, perché lì non ci conosceva nessuno, e ho fatto ascoltare loro alcune mie nuove canzoni", ha ricordato Emma. L'amica Elisa, invece, ha scritto per Emma Marrone la canzone Mascara, che fa sempre parte del nuovo album Fortuna.







“È stato bello lavorare con lei, è molto diligente, ho imparato tanto”, ha ammesso la pugliese. Che ha scritto di proprio pugno pure tanti altri pezzi come Fortuna (“Creata nel bagno del Frecciarossa”) e Alibi (che parla di un amore finito). In bocca al lupo, allora.

