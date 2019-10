“Voglio dire a chi soffre, fisicamente e emotivamente di continuare a lottare, non siete soli”, inizia così il post attraverso il quale l’amata cantante svela di essere malata. A parlare è Sia, la cantante australiana autrice di numerose hit apprezzate in tutto il mondo. Sempre schiva e riservata, Sia ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram di essere malata. “Ehi, soffro di dolore cronico – ha spiegato la 43enne originaria di Adelaide – un disturbo neurologico e di sindrome di Ehlers-Danlos, voglio dire a chi soffre di un qualche dolore fisico o emotivo che gli voglio bene, e che deve lottare.

La vita è maledettamente dura. Il dolore demoralizzante. Ma non siete soli…". La sindrome di Ehlers-Danlos è una malattia rara che colpisce i tessuti connettivi provocando forti dolori nel paziente. Questo tanto per dare una idea. Perché per sindrome di Ehlers Danlos si intende un raggruppamento di 13 malattie genetiche del tessuto connettivo, che causano soprattutto problemi alla pelle, alle articolazioni e ai vasi sanguigni.









Si tratta di una malattia ereditaria dalla quale non è possibile guarire. Ma chi soffre di questo disturbo, per vivere una vita per così dire normale, può contare su vari trattamenti sintomatici, che permettono di controllare i disturbi principali. La sindrome di cui soffre Sia (il cui vero nome è Sia Kate Isobelle Furler) provoca iperlassità articolare, iperestensibilità cutanea, fragilità dei tessuti e dolore cronico alle articolazioni. Una malattia rara, per fortuna.





La sindrome di Sia, infatti, colpisce una persona 20/40 mila. Ma la vita di Sia è ancor più complicata: la cantante soffre infatti anche di un disturbo neurologico che, 3 anni fa, gli è stato provocato da un intervento. Insomma, un disastro. Ma Sia guarda avanti e cerca di trovare la forza per sorridere. La 43enne australiana era già salita alla ribalta delle cronache nel 2013, rivelando problemi di salute e dipendenza dall'alcol.





"Sono diventata seriamente dipendente da Vicodin e ossicodone – aveva raccontato in un'intervista – e sono sempre stata una bevitrice, ma non sapevo di essere una alcolizzata. Ero davvero infelice…". La dipendenza dall'alcol, però, è un lontano ricordo. Nel 2018 Sia aveva twittato: "Otto anni da sobria oggi. Posso farcela…".

