Grave lutto nel mondo della musica: un pezzo di storia che se ne va

Lutto nel mondo della musica: è morto Ginger Baker, il leggendario batterista dei Cream. Ginger Baker era uno dei più talentuosi e innovativi del rock e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Baker aveva 80 anni e, al momento del decesso, era ricoverato in un ospedale inglese. Ginger Baker ha suonato, tra gli altri, con Eric Clapton, con il bassista Jack Bruce, ma anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti nella sua lunga carriera. Con Ginger Baker se ne va un altro pezzo di storia del rock. Un pezzo da novanta. Nel 1991, tanto per dire, Ginger Baker è stato inserito nella Hollywood Rock Walk of Fame.

Era il 1968 quando i Cream si sciolsero: era troppo difficile che il gruppo potesse durare. Tutti i membri avevano un carattere troppo forte e la convivenza (anche a livello professionale) era davvero complicata. Tre anni, per problemi al cuore, Ginger Baker aveva dovuto annullare tutti i suoi impegni. “Questo vecchio batterista non farà più concerti, tutto cancellato. Fra tutte le cose che potevano accadere non avrei mai pensato al mio cuore”, aveva scritto sul suo blog. Continua a leggere dopo la foto









Ma dopo quell’annuncio aveva rassicurato i fan: “Il medico dice che mi farà tornare a suonare”. Nel corso del tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate fin quando, a settembre, è stato ricoverato in ospedale dove è rimasto fino alla sua morte. Ginger Baker era davvero un artista pazzesco: la sua tecnica era solida e raffinata e aveva una ottima preparazione jazzistica. Tra i suoi maestri Phil Seamen, uino dei più grandi batteristi inglesi. Continua a leggere dopo la foto





Dopo l’annuncio della morte di Baker, sono stati molti i grandi nomi del mondo della musica che gli hanno rivolto un pensiero. “Ginger Baker, grande batterista, un ragazzo selvaggio e amabile”, ha tweettato l’ex Fab Four Paul McCartney. Quando iniziò la sua carriera, Baker fu chiamato dal celebre bluesman britannico e da Cyril Davies a suonare nel loro gruppo Blues Incorporated, dove fece la conoscenza del sassofonista e organista Graham Bond. Continua a leggere dopo la foto





Poi incontrò e rimase incantato dall’emergente Eric Clapton e gli propose di mettere insieme un gruppo al quale poi si unì anche il bassista Jack Bruce. Erano nati i Cream, un fenomeno musicale che scalò le classifiche e, nel giro di poco, entrò nel cuore del pubblico. I live della band diedero modo a Baker di esibirsi in lunghi assoli: fu da quel momento che divenne il punto di riferimento per i giovani batteristi emergenti.

Cultura italiana in lutto: il ‘maestro’ stroncato da un infarto fulminante a 56 anni