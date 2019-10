Emma Marrone: dopo la bellissima notizia dell’intervento riuscito, una sorpresa che la renderà felice dopo lo stop forzato per risolvere i suoi problemi di salute e il periodo difficile che ne è conseguito. Intanto una precisazione sulle condizioni di salute della cantante salentina, che dopo il post della settimana scorsa in cui annuncia che “è stata dura ma è andato tutto bene”, non si è ancora fatta risentire su Instagram.

Pochi giorni fa un’amica di Emma, Claudia Linciano, ha raccontato alla rivista DiPiù presunti retroscena su come avrebbe scoperto la sua malattia: strane fitte all’addome avrebbero convinto la Marrone a farsi controllare, ma all’oscuro dei genitori per non farli preoccupare. Poi il ricovero e all’operazione all’utero, avvenuta lo scorso 23 settembre, a Bologna. L’intervista in questione è stata però smentita in pieno dall’ufficio stampa della cantante, che ha precisato che “le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali”. (Continua dopo la foto)









“Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista – conclude la nota dell’ufficio stampa della cantante e vincitrice di Amici – e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni”. Come detto, è qualche giorno che l’artista non dà notizie di sé. (Continua dopo la foto)





Ma ora, mentre lei continua il percorso verso la completa guarigione e i fan aspettano con impazienza il suo ritorno, arriva una notizia che riguarda la sfera professionale che la farà impazzire di gioia: l’ultimo singolo, “Io sono bella”, sta avendo un successo enorme e a poco meno di un mese dall’uscita ufficiale è tra i brani più ascoltati su Spotify. (Continua dopo le foto)







A inizio settembre Emma aveva annunciato con grande emozione l’uscita del brano che per lei significa molto dal momento che l’ha scritto Vasco Rossi, uno dei suoi miti. E ora, dopo meno di un mese, “Io sono bella” è già nella top ten su Spotify (al momento la canzone è sesta in classifica) dove è stata ascoltata da oltre un milione di utenti. I fan, che non le stanno facendo mancare il loro affetto, non vedono l’ora di festeggiare anche i suoi 10 anni di carriera.

