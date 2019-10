Sfera Ebbasta è un rapper italiano. Nel corso della sua carriera ha pubblicato tre album in studio. Abbandonati presto gli studi (in primo liceo) e dopo aver fatto vari lavori, Sfera Ebbasta inizia la sua attività musicale nel 2011, all’età di 19 anni, quando carica il primo video su YouTube. Ma è grazie all’incontro con il produttore Charlie Charles che prende avvio la sua carriera. Con lui pubblica Emergenza Mixtape Vol. 1 nel 2013. Dal 2015 esordisce con il primo album intitolato XDVR, distribuito dalla Roccia Music, stessa etichetta discografica di Marracash e Shablo.

Nel 2016, invece, Sfera pubblica diverse altre canzoni, alcune caricandole sul canale YouTube, come Blunt & Sprite, Cartine Cartier e DJ Kore. Nel 2016 esce l’album Sfera Ebbasta, distribuito dalla Universal e promosso anche in tv, a Matrix Chiambretti, e in radio, nella trasmissione radiofonica Albertino Everyday. Fino al 2017 Sfera Ebbasta ha continuato a promuovere il nuovo progetto con un tour, esibendosi in varie città italiane. (Continua dopo la foto)









Nello stesso anno Sfera Ebbasta incide il singolo Dexter, per poi esibirsi agli MTV Awards e ai Wind Music Awards, dove presenta un nuovo inedito dal titolo Tran Tran. Nel 2018, inoltre, esce l’album Rockstar e di lì a poco il rapper annuncia la fondazione della sua etichetta discografica BillionHeadz Music Group, con Charlie Charles. Il 2018 è anche l’anno della tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove il rapper avrebbe dovuto esibirsi. Nel fuggi fuggi generale dopo lo spruzzo di una bomboletta spray urticante morirono cinque giovanissimi e una mamma, mentre molte persone rimasero ferite. (Continua dopo la foto)





Nel 2019 Sfera Ebbasta entra nel cast di giudici di X Factor 13. Insieme a lui, oltre alla veterana Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Impossibile non chiedersi quale sia il vero nome di Sfera Ebbasta. All’anagrafe il rapper si chiama Gionata Boschetti. Perché ‘Sfera Ebbasta’? Lo ha spiegato in una passata intervista: “Mi ero iscritto a Facebook e non volevo dare loro nome e cognome, ma Sfera (il tag che usava) non bastava. Allora ho aggiunto per scherzo Ebbasta… Così tutti hanno iniziato a chiamarmi in quel modo”. (Continua dopo la foto)







Sfera Ebbasta è nato il 7 dicembre 1992 a Sesto San Giovanni (Milano) sotto il segno del Sagittario, ma è cresciuto a Cinisello Balsamo, sempre nel Milanese, con la mamma e la sorella Valentina. Il papà è venuto a mancare quando lui aveva 13 anni. Per quanto riguarda la vita privata, Sfera Ebbasta, che è alto circa un metro e ottanta centimetri per un peso di circa settanta chilogrammi, nel 2018 ha avuto una relazione con l’influencer Taylor Mega. L’anno successivo è stato paparazzato in compagnia dell’ex gieffina Martina Hamdy e dall’estate 2019 si vocifera abbia una fidanzata di nome Angelina.

Taylor Mega con la giacca senza reggiseno: “Sei illegale”