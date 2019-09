Emma Marrone, la dedica di Vasco Rossi che ha commosso l’Italia intera. Parole bellissime

Emma è uscita dall’ospedale ed è comprensibilmente felice. Non dava notizie di sé da otto lunghi giorni: un’eternità per i suoi fan e per la stessa cantante che, fino al 20 settembre, pubblicava almeno un post al giorno sui suoi account social. “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura… ma è andata!”, scrive Emma Marrone nella didascalia della foto caricata su Instagram. Qualche segnale positivo l’aveva lasciato commentando un post del collega Tiziano Ferro: “Preparami un pass per tutte le date, grazie”, aveva scritto il 23 settembre sotto una foto del cantante.

Poi, di nuovo, il silenzio. Fino a oggi, 28 settembre: “Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”. Ora arriva un’altra incredibile dedica per Emma, direttamente da Vasco Rossi. Continua a leggere dopo la foto









Il rocker ha pubblicato una foto della cantante salentina su Instagram, accompagnata dalla didascalia: “Io sono bella sono bella, sono bella sì… Io sono bella sempre. Vai Emma!”. Vasco ha così fatto sentire la sua vicinanza a Emma , citando la canzone che ha scritto per lei, uscita lo scorso 6 settembre. Non si è fatta attendere la risposta della cantante, che ha commentato il post scrivendo: “Vasco del mio cuore”. Continua a leggere dopo la foto





Emma proprio ieri ha comunicato ai fan di essersi messa il peggio alle spalle, dopo la buona riuscita dell’intervento. La salentina ha rassicurato i fan, facendo sapere di essere pronta a tornare sul palco quanto prima. L’artista leccese, otto giorni fa, gelò i suoi fan scrivendo: “Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”, annunciando uno stop ai concerti per motivi di salute. Continua a leggere dopo la foto







Adesso ringrazia tutti mandando “un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito”. Forza, Emma!

Ti potrebbe anche interessare: Emma Marrone fuori dall’ospedale. Le Parole di Giorgia per l’amica