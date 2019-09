Emma Marrone fuori dall’ospedale. Le Parole di Giorgia per l’amica

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata!”. Con questo commento Emma Marrone ha pubblicato su Instagram l’immagine di un classico braccialetto ospedaliero staccato dal polso, positiva conclusione del problema di salute per il quale aveva fermato la sua attività artistica, annunciandolo sui social con corredo di polemico contro di lei.

"Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto – prosegue oggi Emma – Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l'amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene".









In tanti hanno accolto con gioia questo nuovo post della cantante, anche molti colleghi che le erano stati vicini, almeno online, anche nei giorni del silenzio. In tanti hanno voluto commentare con un semplice cuore (Da Carolina Crescentini a Enrico Nigiotti, passando per Caterina Balivo, Samuel, Miriam Leone, Virginia Raffaele), qualcun altro ha commentato sotto al post.





Giorgia ha scritto "Grande Emma", Cristina D'Avena "Ti aspettiamo!", Francesco Arca "Un mondo di bene", il "Ti amo" di Andrea Delogu, Stash, invece le ha scritto "Grande tesó! Ti voglio bene!", Francesca Michielin l'ha definita "guerriera", Gianni Sperti ha parlato della forza straordinaria che trasmette, mentre lo scrittore Luca Bianchini ha scritto: "Tesoro sono felice. In quei momenti torniamo tutti nella culla da cui siamo partiti, fragili e piangenti. Presto Emmanuela lascerà di nuovo il posto a Real Brown".







Solo una settimana fa Emma aveva annunciato di dover sospendere alcuni appuntamenti di lavoro a causa di problemi di salute che erano sopraggiunti e che la obbligavano a fermarsi: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi” scrisse, prima di un silenzio durato per qualche giorno. Adesso il peggio sembra alle spalle

