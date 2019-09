Emma Marrone, la richiesta inaspettata a Tiziano Ferro dopo l’annuncio della malattia

Ci siamo. A breve (ma non brevissimo) partirà il nuovo attesissimo tour di Tiziano Ferro: prenderà il via nel 2020 e vedrà Tiziano Ferro esibirsi negli stadi. Di recente il cantante ha ricordato tramite Instagram come acquistare i biglietti del tour usando l’hashtag #accettomiracoli che è il titolo del singolo dell’ultimo singolo. E Emma ha commentato la foto e ha scherzato con Tiziano Ferro: “Preparami un pass per tutte le date grazie” ha scritto Emma Marrone sotto al post dell’amico. A due anni dall’uscita di Essere qui, Emma ha registrato il suo ultimo singolo, parte del prossimo album in uscita, a Los Angeles, città in cui vive attualmente anche Tiziano Ferro.

Il commento di Emma Marrone al post di Tiziano Ferro era un modo per sdrammatizzare: Emma Marrone ha da poco annunciato che per un periodo si fermerà e lascerà la musica per dedicarsi a un problema di salute. I fan sono in pensiero per lei ma Emma è forte ed è lei che sta facendo forza a tutti i suoi ammiratori. Commentando "Preparami un pass per tutte le date" e considerando l'hashtag "Accetto miracoli", Emma voleva riderci un po' su.









Sdrammatizzare. Ma la faccenda di Emma è sicuramente seria, altrimenti la cantante non avrebbe detto addio alla musica così, di punto in bianco, e non avrebbe annullato il concerto del 4 ottobre a Malta. Ora tutti i suoi colleghi e amici sono con lei: sono stati tantissimi coloro che hanno dedicato un pensiero alla cantante salentina. E Tiziano Ferro non poteva che essere tra questi. Al commento sotto il post del tour, Ferro ha replicato: "Già pronto".





Negli ultimi tempi Emma Marrone ha frequentato spesso Tiziano Ferro. È a Los Angeles, città dove vive appunto Tiziano Ferro, che Emma ha registrato il suo ultimo disco di cui è stato pubblicato il singolo "Io sono bella", scritto anche da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Emma Marrone sta vivendo un momento molto difficile ma è circondata dall'affetto della sua famiglia, dei suoi amici, dei colleghi e dei suoi fan che la adorano. "Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili" aveva scritto la cantante pochi giorni fa su Instagram.





Ora l'ironia con Tiziano Ferro che coglie il messaggio della collega e replica: "Già pronto". Ma quando inizia il tour di Tiziano Ferro? Si inizia a fine maggio, il 30, per la precisione, a Lignano Sabbiadoro, per proseguire per tutto il mese di giugno a Milano, Torino, Padova, Firenze, Ancona, Napoli e Messina. E ancora: dal 3 luglio sarà a Bari, Modena e Cagliari e finirà il 15 luglio nella capitale, allo Stadio Olimpico.

