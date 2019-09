Emma Marrone, una brutta notizia. È la stessa cantante a comunicare al suo esercito di fan di doversi prendere una pausa. L’annuncio inaspettato è arrivato a mezzo Instagram, dove Emma condivide spesso momenti del suo quotidiano, tra foto e video che spaziano dal lavoro alla vita privata. Proprio ora che la cantante salentina lanciata anni fa da Amici De Filippi era tornata alla ribalta con il nuovo singolo, questo stop inatteso dovuto a un problema di salute.

Solo qualche settimana fa, difatti, Emma ha lanciato ‘Io sono bella’, la canzone che segna la sua collaborazione con Vasco Rossi, uno dei cantautori più famosi in Italia e tra i più amati da Emma, tanto che più volte ha parlato di un sogno che si è avverato. Una canzone che ha un significato profondo e un messaggio. Quello di dare coraggio a tutti coloro che non si accettano perché diversi rispetto agli altri. (Continua dopo la foto)









“Mi rivolgo a tutti, non solo alle donne – ha spiegato Emma – Sexy, trasgressivi, impacciati, goffi, simpatici, timidi, spaventati, coraggiosi, Con qualche chilo in più, qualche capello in meno, arrabbiati, felici, stanchi, super energici, insomma… Mi avete capito. Ecco siate sempre voi stessi e siate soprattutto onesti con voi stessi. Questo vi renderà belli”. Ora, come detto, l’annuncio di una pausa per affrontare un problema di salute. (Continua dopo la foto)





Emma non dà troppi dettagli, ma ha voluto parlare direttamente con i suoi fan per non creare il caos e per tranquillizzare tutti. “Succede. Succede e basta – ha scritto Emma su Instagram – Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione”. (Continua dopo foto e post)







“Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero…Andrà tutto bene! Emma”. Inutile aggiungere che sotto al post sono presto piovuti cuoricini e messaggi di affetto e sostegno.

