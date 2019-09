Alberto Urso, che gioia. No, non (solo) perché la nuova avvenuta ad Amici Celebrities. A proposito, il nuovo format targato Maria De Filippi inizierà sabato 21 settembre. Si tratta della prima edizione “Vip” di Amici, che mette in competizione concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport divisi in due squadre, capitanate appunto da Alberto Urso e Giordana Angi, rispettivamente vincitore e seconda classificata dell’edizione 2018 di Amici.

Tra i partecipanti a questa prima edizione dello spin-off di Amici, che sarà affidato a Michelle Hunziker troviamo l'allenatore di calcio Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, l'attrice Laura Torrisi, il ristoratore Joe Bastianich, la ballerina e modella Pamela Camassa, l'attore Raniero Monaco di Lapio, il conduttore Filippo Bisciglia. l'imitatrice Francesca Manzini, l'ex rugbista e conduttore Martin Castrogiovanni, l'attore e cantante Massimiliano Varrese, la ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova) e l'attrice Cristina Donadio.









Ma come anticipato, c'è un'altra grossa novità che riguarda Alberto, il tenore lanciato da Amici. Il prossimo 20 settembre esce "E poi ti penti", il nuovo singolo del vincitore dell'ultima edizione del talent che segna l'inizio del nuovo percorso del tenore siciliano che in questi ultimi mesi ha girato tutta l'Italia. Lo ha confermato lo stesso cantante su Instagram, dove rivela anche che il singolo porta una firma importante.





"Finalmente ci siamo! Sono felice di dirvi che a partire da Venerdì 20 Settembre 'E poi ti penti' sarà in radio e online in tutti gli store digitali!" ha scritto Alberto, che poi ha svelato il nome dell'autore del brano: "'E poi ti penti' è un fantastico regalo che mi ha fatto Kekko Silvestre, un grande Artista che ho sempre amato e seguito: mai avrei pensato che un giorno avrei cantato un suo pezzo scritto per me!".







“State pronti perché questo è il primo singolo del mio nuovo album che uscirà in Autunno e non vedo l’ora di farvelo ascoltare anche in concerto”. La canzone che porta la firma del cantante dei Modà è stata eseguita per la prima volta nel salotto tv di Verissimo e parla di un amore tra un lui e una donna impegnata.

