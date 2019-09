Lutto nel mondo della musica: il cantante trovato morto nella sua casa

Lutto nel mondo della musica. È morto un grande che sarà impossibile dimenticare. Addio a Ric Ocasek, il cantante americano che negli anni ’80 aveva fondato ed era stato leader dei The Cars. Il gruppo statunitense era celebre per suonare il genere new wave. Ric Ocasek è morto all’età di 75 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa di Manhattan. È stata la famiglia di Ric a lanciare l’allarme: l’uomo non rispondeva al telefono da un po’ e i suoi parenti di erano preoccupati e avevano chiamato la polizia che, poi, ha fatto la triste scoperta. Al momento, però, non è ancora chiaro quale sia la causa della sua morte.

Il dipartimento di polizia di New York sta investigando sulle circostanze che hanno portato al decesso. Ric Ocasek era un mito: aveva fondato i Cars a Boston a metà degli anni '70. Era solo uno studente del liceo ma aveva le idee ben chiare. Così, insieme al compagno Benjamin Orr che è venuto a mancare nel 2000 per un tumore al pancreas, ha fondato il gruppo che li ha resi celebri.









Chitarra rock e pop con sintetizzatori, era questo il segreto del successo dei The Cars. Tra i brani più celebri ricordiamo "Just What I Needed", "My Best Friend's Girl" e "Good Times Roll". E non parliamo della ballata "Drive" del 1984… La ricordate? Era stata utilizzata come musica di sottofondo per le riprese della carestia etiopica e la sua riedizione come singolo ha contribuito a raccogliere fondi per la causa. I dischi della band sono sette: "The Cars", "Candy-O", "Panorama", "Shake It Up", "Heartbeat City", "Door to Door", "Move Like This".





Move like this è il disco uscito nel 2011, anno in cui la band si è riunita a 20 anni dallo scioglimento. Mancava però Orr che era già morto… Ocasek, però, aveva lavorato da solista anche quando era nel gruppo. Il primo album da solista, "Beatitude", era uscito nel 1982. Rispetto ai lavori della band, quelli da solista erano completamente diversi. Si trattava di un lavoro prevalentemente di tastiere e la voce con l'effetto "elettronico".





The weezer family is devastated by the loss of our friend and mentor Ric Ocasek, who passed away Sunday. We will miss him forever, & will forever cherish the precious times we got to work and hang out with him. Rest in Peace & rock on Ric, we love you. #RIPRicOcasek #karlscorner pic.twitter.com/JcTXevr6V8 — weezer (@Weezer) 16 settembre 2019

I’m stunned and saddened by the loss of Ric Ocasek – he was a visionary who affected the lives and hearts of everyone who listened to music in the 80s. God Speed, Ric! Keep Moving in Stereo! — RainnWilson (@rainnwilson) 16 settembre 2019

RIP Ric Ocasek. Great songwriter and singer for the Cars #RIPRicOcasek — Bryan Adams (@bryanadams) 16 settembre 2019

Ric Ocasek pubblicherà poi altri sei dischi, “This Side of Paradise”, “Fireball Zone”, “Negative Theater”, “Getchertikitz”, “Troublizing”, “Nexterday”. Ma Rick Ocasek non fu solo un musicista, fu anche un produttore discografico che collaborò con vari artisti tra i quali Suicide, Hole, Bebe Buell, No Doubt, The Killers, Nada Surf, Black 47, Bad Religion, Johnny Bravo, Martin Rev e Jonathan Richman. Sposato con la modella Pavlína Pořízková, ha avuto due figli, Jonathan Raven Ocasek e Oliver Orion Ocasek. Dopo la notizia della morte, sui social stanno comparendo migliaia di messaggi di cordoglio.

