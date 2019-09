Andrea Bocelli, la causa della cecità: “Hanno provato a curarmi ma non è servito”

Andrea Bocelli protagonista di un concerto evento su Rai1. Il cantante classe 1958 è infatti l’anima di ‘Ali di libertà’, una serata unica in cui interpreterà le arie d’opera più belle e popolari di sempre accompagnato dall’Orchestra diretta da Beatrice Venezi e da Carlo Bernini. L’evento, in programma il 14 settembre sulla prima rete, è condotto da Stefano Accorsi, che racconterà con la partecipazione di Serena Rossi.

Ospite d'eccezione Matteo Bocelli, che si esibirà assieme al padre e tra le sorprese l'arrivo in scena di Virginia, 7 anni, ultimogenita del cantante. L'evento, a cui partecipano anche altre stelle della musica italiana e internazionale come Carla Fracci, Mika e Larisa Martinez, si fa promotore della campagna della Andrea Bocelli Foundation, "Con te per ricostruire il futuro", con cui si vogliono raccogliere fondi per la ricostruzione dell'Accademia Musicale di Camerino, inagibile dal 2016 dopo il terremoto.









Andrea Bocelli è nato a Lajatico il 22 settembre 1958. Ipovedente fin dalla nascita per un glaucoma congenito, aveva solo 5 anni quando la madre ha realizzato che l'unico rimedio per fargli dimenticare il dolore agli occhi era la musica classica. Bastava un piccolo giradischi per renderlo sereno, ha raccontato il tenore al settimanale Gente. La musica è stata la sua salvezza, anche se poi il glaucoma l'ha portato alla cecità completa.





È sempre nell'intervista a Gente che Andrea Bocelli svela l'origine della sua malattia: "Sono sempre stato vivace e incontenibile. Da ragazzino amavo giocare a calcio e un giorno, durante una partita, una pallonata mi colpì proprio sull'occhio destro, l'unico dal quale riuscivo a scorgere la luce e i colori. Tentarono di curarmi attraverso varie operazioni, anche con l'applicazione di sanguisughe, ma non servì", ha detto il tenore.







Il successo, arrivato nel 1993 dopo l’esibizione nel Miserere Tour del 1993 con Zucchero per poi consolidarsi con “Il mare calmo della sera”, firmato sempre da Zucchero, con cui vinse a Sanremo nel 1994 tra le Nuove Proposte, lo ha anche aiutato con le donne: “Da giovane non ho avuto fortuna con le donne. Per carattere sono portato alle passioni, ma m’innamoravo quasi sempre da solo. Mi sono rifatto strada facendo”, ha detto ancora a Gente. Oggi Andrea Bocelli è sposato con Veronica Berti, che gli ha dato la piccola Virginia. Dalla prima moglie, Enrica Cenzatti, sono nati Amos (1995) e Matteo (1997).

