“Ho consumato applausi veri, medi e falsi. Consigli sbagliati che consumarono anni. E imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. È destino per me e per me l’amore è la prima cosa”. Questa è la didascalia che Tiziano Ferro lascia sotto allo scatto social che immortala in primo piano la sua mano con la fede al dito.

Una foto che ha colpito molto i suoi tanti fan di Instagram: quei versi sembrano proprio far riferimento proprio a Victor Allen, l’uomo che il cantante ha sposato qualche mese fa. Non solo. Anche se Tiziano non dà alcun indizio, tra i fan che hanno commentato il post, tanti hanno immaginato che quella didascalia contenga versi che hanno a che fare con un suo ipotetico nuovo singolo. C’è persino chi azzarda quale possa essere la canzone di cui fanno parte. (Continua dopo la foto)









Il nuovo album di Ferro è tra i più attesi dell’anno. Si intitola “Accetto miracoli”, è prodotto da Timbaland e sarà pubblicato il prossimo 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia. Per ora, però, gli ammiratori del cantante hanno potuto ascoltare solo un singolo, “Buona (Cattiva) sorte”, uscito lo scorso maggio e arrivato in buona posizione anche nelle classifiche extra italiane. (Continua dopo la foto)





Per il 2020, inoltre, Tiziano Ferro ha già annunciato un tour negli stadi italiani che partirà il 30 maggio prossimo dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e si concluderà allo stadio Olimpico di Roma il 15 luglio 2020. Il cantante si esibirà anche a Milano, Torino, Padova, Firenze, Ancona, Napoli, Messina, Bari, Modena e Cagliari. (Continua dopo foto e post)







La foto con la sua mano e la fede bene in vista, come detto, ha fatto boom di like e di commenti (più di 2mila in poche ore) Anche personaggi noti come Simona Ventura, Ilena Pastorelli e i Tiro Mancino hanno lasciato cuori rossi tra i messaggi. Francesca Michielin, invece, lo definisce direttamente “King”. E poi tanti, tantissimi fan. Quelli che “sentono il profumo di una nuova canzone”, quelli per cui “Sei tu l’amore. Anzi: ora siete due: voi siete l’amore” e i più impazienti: “Esci il nuovo singolo!”.

