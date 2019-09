“Sempre al tuo fianco”. La dedica va dritta al cuore e Emma Marrone si scioglie

Amiche da sempre, amiche per sempre. Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le due stelline uscite dal talent di Maria De Filippi non hanno mai nascosto il loro legame. Sempre insieme, capaci di sostenersi senza invidie e nei momenti di difficoltà. Adesso, che Emma Marrone ha pubblico il suo nuovo singolo, arriva il commento di Alessandra Amoroso. Io sono bella, questo il titolo della canzone di Emma Marrone può essere scaricato su qualsiasi piattaforma digitale.

Per la Brown un ritorno in grande stile con un pezzo scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che hanno sempre creduto nel talento della ragazza. Negli anni Emma è cresciuta molto, è maturata artisticamente e questo è il periodo più propizio per sfornare un brano collaborando con quello che, per lei, è una continua ispirazione: non ha mai nascosto la sua sconfinata passione per la musica di Vasco Rossi e cantare un suo brano è un immenso onore. Il pezzo sta piacendo ai critici musicali, ma anche ad alcuni amici di Emma Marrone, come Alessandra Amoroso, che le ha scritto un messaggio stupendo. Continua dopo la foto









Tramite una Instagram story, Alessandra Amoroso ha fatto sapere alla Marrone quello che pensa della canzone Io sono bella e, ovviamente, ha parlato della loro intramontabile amicizia: “E ti ascolto di prima mattina, orgogliosa di te e del tuo lavoro. Ci sono stata dal primo momento e ti sosterrò sempre, tra alti e bassi, che la vita può dare. E sì, tu sei bella sempre! Entusiasmo, Emmuccia! Che questo possa essere per te un anno incredibile. In bocca al lupo, tutto il resto è noia. Tua, Sandrina”. Continua dopo la foto





La Amoroso è una delle persone più importanti della vita di Emma, così come Francesca, alla quale ha dedicato parole sorprendenti. Emma Marrone ha voluto rispondere in questo modo: “Ale del mio cuore”. Sentiremo il pezzo live sicuramente ad Amici di Maria De Filippi: sono emerse già molteplici curiosità sulla nuova edizione. Sappiamo, per esempio, se ci sarà qualche ritorno importante (le sorprese non mancano mai) e quali saranno le tute che indosseranno i concorrenti. Continua dopo la foto











E c’è una speranza che agita ancora di più i fan, ed è quella di vedere una volta sullo stesso palco Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Per ora una sogno, visto che la Amoroso ha deciso di prendersi un periodo di break, ma che non è detto sia irrealizzabile. Anzi.

