Francesco Zampaglione, il fratello di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, è stato arrestato dopo aver messo a segno una rapina a Roma, in zona Gianicolense. Classe 1970 che per un periodo ha lavorato nel mondo della musica come cantautore scrivendo canzoni per e con il fratello, Zampaglione è stato arrestato ieri dagli agenti di polizia del Reparto Volanti e dagli uomini del commissariato di Monteverde.

Come si legge su Il Messaggero, "Erano da poco trascorse le 14 quando Zampaglione nessun precedente di rilievo a carico ha deciso di entrate nella filiale armato di una pistola priva di tappo rosso che si è poi rivelata finta. A volto scoperto, ha intimato agli impiegati di aprire le casse e di tirar fuori il denaro. I dipendenti della banca, spaventati, non sono riusciti ad allertare le autorità e per paura di quell'uomo con una pistola in mano hanno seguito i suoi ordini, svuotando in poco tempo le cassette".









La dinamica del fatto. Francesco Zampaglione ha riempito un borsone, poi è uscito dalla banca passando attraverso la porta automatica. Una volta in strada si è tolto la maglietta usata per la rapina e ne ha messa un'altra, certo che in questo modo non sarebbe stato riconosciuto. Ma non è andata come sperava. Un uomo che si trovava all'interno della banca al momento della rapina lo ha seguito e, mentre lo pedinava, ha chiamato la polizia.





Durante la chiamata l'uomo ha spiegato la dinamica della rapina, la zona e ha dato indicazioni circa la direzione presa dal rapinatore che non si era accorto di essere seguito. In poco tempo gli agenti sono arrivati a Francesco Zampaglione che è poi stato bloccato in via di Monte Verde senza opporre resistenza. Il fratello del cantante è stato poi portato al carcere di Regina Coeli. La refurtiva è stata recuperata per intero.





Gli agenti poco dopo hanno anche trovato la maglietta indossata da Zampaglione durante la rapina della quale il fratello di Federico aveva cercato di disfarsi per non lasciare tracce. Il cantautore solo qualche anno fa aveva detto addio ai Tiromancino. Fu proprio lui in un post a darne l’annuncio: “Purtroppo dopo l’ennesima lite furibonda tra me e mio fratello Federico mi trovo a dover rinunciare mio malgrado al proseguimento del Tour”. Era il settembre del 2015.

