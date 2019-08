Gravissimo lutto per Jovanotti: il commovente addio del cantante sui social

Lo vediamo sempre energico, euforico, con il sorriso stampato sulle labbra, ma l’agosto di cui è stato protagonista Jovanotti è tutt’altro che facile e spensierato. Innanzitutto le polemiche legate al suo Jova Beach Party: dagli ambientalisti che minacciavano azioni legali e sabotaggi alle storie fatte dalle Forze dell’Ordine per evitare alcune date. Poi ecco la scomparsa di Nadia Toffa, con la straziante dedica che il cantante le ha fatto sui social.

Poi ecco una nuova drammatica scomparsa per il cantante, una perdita umana oltre che professionale: è morto infatti Tomaso Cavanna, produttore che è deceduto a soli quarantaquattro anni. "Aspettavamo per festeggiare il tuo compleanno oggi nel backstage e poi stasera con i piedi nella sabbia a ballare. È difficile da credere che non ci sarai, ma come si fa?". Ha scritto Jovanotti sui social, ancora incredulo su quello che è successo al suo amico.









Cavana era produttore proprio del format itinerante ed estivo che aveva ideato Jovanotti, il Jova Beach Party, che ha toccato le coste del Mediterraneo e dell'Adriatico. Doveva essere un'estate fantastica, per il cantante, invece si sta rivelando veramente molto problematica. Le parole di Jova sono poi per Edy Campo, compagna del produttore appena scomparso: "Edy tutti noi ti abbracciamo forte, oggi la musica in spiaggia è dedicata al vostro grande amore e al sorriso indimenticabile del nostro Tomi".





Sempre ad agosto avevano fatto commuovere molti fan le parole di Jovanotti per Nadia Toffa: "Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l'amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti".





“Forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti”. Aveva scritto Jovanotti per Nadia Toffa. Che ora perde un amico oltre che un produttore di grande livello. E ha voluto ricordarlo con queste parole.

