Lutto nel mondo della musica: è morto improvvisamente a 44 anni

Lutto nel mondo della musica. È mancato lunedì 26 agosto Tomaso Cavanna: l’imprenditore, organizzatore di eventi ed ex discografico avrebbe compiuto 45 anni il 28 agosto. Cavanna era molto conosciuto nell’ambiente della musica italiana; aveva lavorato a lungo in discografia, prima in Universal poi in Sony, partendo dalla promozione per arrivare alla Business Innovation.

Nel 2014 aveva fondato Punk For Business, innovativa agenzia di organizzazione di eventi che ha collegato il mondo della musica con il branded enterteinament. Era poi uscito da Punk For Business nel 2018 per fondare Opussum Agency, di cui era CEO e Creative Director, e con cui aveva recentemente collaborato al Jova Beach Party, occupandosi degli sponsor









"Dopo le grandi soddisfazioni e gli importanti traguardi raggiunti con Punk For Business – aveva commentato Cavanna -, sento sia arrivato il momento per me di aprire nuove strade. Pur rimanendo nel mondo dell'entertainment e degli eventi, sono entusiasta delle prossime sfide e opportunità e auguro a Punk di continuare a crescere come ha fatto fino a ora". Punk for Business aveva creato eventi di grande impatto sul pubblico: le performance dei Motel Connection affacciati dalle finestre dei palazzi di tutta Italia, la Wired Next Fest 2016 in pieno centro a Milano e i Kasabian. In quell'occasione raccontò un divertente aneddoto al giornale 'Billboard Italia'.





"Loro avevano suonato anni prima al Flippaut Festival di Bologna e dovevano ripartire da Milano. Prima di farlo, Sergio, Tom e il management si sono fermati nelle prime ore del mattino sulla scalinata del sagrato del Duomo e si sono detti: «Un giorno suoneremo qui!». Ovvio che quando proposi alla band di suonare in quel contesto, nonostante loro fossero fermi in quel momento e noi non fossimo ancora un'agenzia di successo, mi dissero immediatamente di sì", aveva spiegato Cavanna.





Oggi è arrivata la notizia che ha lasciato tutti senza parole. Tutto il mondo della musica si stringe intorno al dolore dell’imprenditore scomparso. Il 28 agosto Tomaso Cavanna avrebbe compiuto 45 anni.

