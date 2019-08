Bebe Rexha senza filtri e ritocchi. Poi la denuncia, le sue parole sono durissime

Quando si è famosi si riesce sempre a veicolare messaggi che, altrimenti, resterebbero poco ascoltati, poco sentiti. Lo ha capito bene anche la pop-star Bebe Rexha, che ha deciso di postare sulla sua pagina Instagram una sua foto. Ok, fin qui niente di speciale, anzi. Il bello è che lo scatto che ha pubblicato è assolutamente senza filtri, senza Photoshop, senza foto ritocchi. Lo ha fatto per denunciare gli episodi crescenti di bodyshaming.

E soprattutto per sottolineare come musica e corpo di una cantante non siano dipendenti e il successo di una persona non deve venire esclusivamente dalla propria forma fisica. La cantante americana, ma di origini albanesi, appare in questo post con il costume da bagno, le curve sinuose, ugualmente belle e attraenti ma sicuramente lontane dai "canoni" che la moda e lo spettacolo impongono. E poi ha deciso di denunciare.









"Avrei probabilmente dovuto photoshoppare il mio stomaco e farlo sembrare più magro – ha scritto Bebe Rexha sul suo profilo Instagram, come didascalia per accompagnare la foto – Avrei potuto photoshoppare le mie gambe per renderle più magre ai vostri occhi, forse avrei anche potuto farmi sembrare più alta e snellire le mie gambe. Ma non l'ho fatto, la Società può andare a farsi fottere". Non usa mezzi termini la cantante, che poi chiude il suo sfogo usando queste parole: "Qui potete vedere a cosa somiglia una donna su Instagram senza Photoshop".





Tutto questo dopo che Bebe Rexha fu protagonista di uno spiacevole inconveniente ai Grammy Awards quando a causa della sua taglia non si trovavano vestiti per lei: "Se non piacciono il mio stile o la mia musica va bene, ma non dite che non mi potete vestire perché la mia taglia non è da passerella. Permettete alle donne di amare il proprio corpo, invece di farle sentire in difetto per la loro taglia", aveva detto la cantante in un video virale.





Così Bebe Rexha ha voluto denunciare questo uso e questa concezione che c’è del corpo della donna: “A volte è qualcosa che va oltre la musica. Ha a che fare con la possibilità di dire qualcosa, lottare per qualcosa e usare le proprie piattaforme”. Parole che fanno scalpore. E che speriamo qualcuno possa ascoltare veramente.

