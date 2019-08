“Mi tremano le gambe”. Emma Marrone, finalmente la felicita. E non riesce a trattenere le lacrime

Si chiama “Io sono bella” la canzone di Emma Marrone scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. È questa una delle anticipazioni del prossimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni che nel numero che esce il 13 agosto darà qualche informazione in più per quello che riguarda il nuovo album della cantante pugliese e in particolare sulla sua collaborazione con Vasco Rossi e Gaetano Curreri, leader degli Stadio e da sempre uno degli autori più noti del rocker di Zocca. Nei giorni scorsi sia sui profili social della cantante che di quelli di Vasco i due avevano anticipato che finalmente erano riusciti a collaborare, dopo anni in cui Emma dichiarava il suo amore artistico per Vasco.

Sono tante le dichiarazioni dell’ex vincitrice di Amici in cui si sprecano le parole di amore per la musica di Vasco e qualche giorno fa in un paio di storie su Instagram lo ha ribadito, senza nascondere anche l’emozione che gli danno quei testi. Continua dopo la foto









Emma, infatti, ha postato una storia in cui si vede che sta ascoltando “Una canzone per te” – uno dei classici del repertorio ‘vaschiano’, contenuto nell’album “Bollicine”, pubblicato nel 1983 -, un particolare del suo volto su cui si vede scendere una lacrima e la didascalia “Come se le lacrime non fossero mie”. Non si sa ancora molto di quello che sarà, si sa, però, che la cantante è stata a Los Angeles a registrare materiale per il suo nuovo album, il seguito di “Essere qui”, uscito nel gennaio 2018. Continua dopo la foto





Anche la canzone con Vasco è stata registrata negli Stati Uniti, come ha rivelato lo stesso cantante su Instagram, postando una foto di Emma e scrivendo: “Abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri x Emma Marrone … La sta cantando proprio in questi giorni nel mio studio di Los Angeles lo @speakeasystudiosla questa è un’anticipazione abusiva”. Il singolo uscirà il prossimo 6 settembre e farà parte del nuovo album che, probabilmente, vedrà la luce nel 2020. Continua dopo la foto







Emmanuela Marrone, conosciuta con il nome d’arte Emma Marrone, o semplicemente Emma, nasce a Firenze il giorno 25 maggio 1984. Nonostante sia nata in Toscana, vive ad Aradeo in provincia di Lecce. E’ il padre Rosario, chitarrista in una band, che le trasmette la passione per la musica. La giovanissima Emma inizia così fin da piccola ad esibirsi nelle feste popolari e nei locali. Dopo aver conseguito la maturità classica tenta di sfondare in campo musicale.

