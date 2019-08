“Fate attenzione!”. Laura Pausini lancia l’allarme sui social: la cantante è infuriata

Se pensate alla musica italiana e ad un volto amato e stimato da tutti, di certo arriverete ad immaginare Laura Pausini. Una cantante dal successo enorme, che sta girando i palchi di mezza Italia in questa estate con Biagio Antonacci, annunciando negli ultimi giorni che si prenderà un breve periodo di vacanze per ricaricare le batterie e scrivere nuovi pezzi. Oggi la popstar fa un nuovo annuncio ma, purtroppo, non centra la musica.

Da anni infatti sta facendo una battaglia contro chi la usa come testimonial per diete descritte come miracolose. Il problema è che lei non lo ha mai fatto. Sul web però in particolar modo sui social network, si rincorrono i post e le inserzioni in cui l'immagine di Laura Pausini viene usata per sponsorizzare prodotti dimagranti. E molti credono che sia proprio lei a consigliarli, magari dopo averli usati. Niente di vero e la cantante non ci sta più.









Laura Pausini ha deciso di lanciare un appello sui suoi canali social allertando tutti quanti e scrivendo così: "Sui suoi social, quindi, Laura Pausini ha messo ancora una volta sul chi va là i suoi fan scrivendo: "Continuano i link che fanno pubblicità a prodotti dimagranti usando la mia immagine. NON USO PRODOTTI DIMANGRANTI. Per favore segnalatemi i link qui su Twitter per continuare a denunciare le società varie che da mesi ci prendono in giro. Le diete si fanno coi dottori. Fate attenzione". E subito nei commenti molti fan le hanno allegato i siti e i link che riportano queste falsità.





Molti siti sono italiani, ma alcuni portali sono in lingua spagnola, visto che Laura Pausini ha tantissimo successo anche in Spagna e nei paesi Latino-americani. A dare appoggio alla cantante è arrivata oggi una collega, Fiorella Mannoia, che ha spiegato come anche lei fosse stata vittima di queste cose: "Stanno usando anche me. DIFFIDATE DI QUESTI CIARLATANI. NON COMPRATE QUESTI INTRUGLI".





Subito è arrivata la risposta di Laura Pausini che le ha scritto: “Ci conviene ingrassare.. siamo più felici e non possiamo essere usate per queste cose false”. Insomma, bisogna prestare attenzione su internet, soprattutto quando il volto del nostro beniamino viene avvicinato a qualcosa di promozionale.

