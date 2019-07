“Non è Bradley Cooper!”. Lady Gaga, le foto con il vero fidanzato. Li hanno beccati ‘così’

È la notizia di gossip dell’estate, la notizia che fa tenere incollato agli smartphone mezzo mondo. Lady Gaga, alla fine, è fidanzata o no con Bradley Cooper? Dopo aver chiuso la storia con Christian Carino, la cantante americana aveva stupito tutti con delle clamorose indiscrezioni su una presunta love story con il famoso attore di cinema. Appena due anni fa il portale specializzato In Touch aveva svelato addirittura una convivenza.

Rimasta altamente top secret. E che, stando agli sviluppi di oggi, sarebbe anche totalmente falsa. Perché Lady Gaga ha un altro fidanzato che sicuramente non conoscete. Ma procediamo con ordine, perché in fondo a parlare del rapporto, presunto, tra lei e la star di Hollywood era stata una diretta interessata, ovvero Irina Shayk, l’ex di lui, che in una prima intervista post-rottura aveva parlato così. Continua a leggere dopo la foto.









“Penso sia umano. Se non puoi avere qualcosa, vuoi averla per forza. È come se ci fosse una tenda e tu voglia aprirla a tutti i costi. Credo sia curiosità”. Il riferimento era al pubblico, totalmente impazzito su questa storia tra Lady Gaga e Bradley Cooper. Ma le cose non sembrano stare così. La cantante aveva infatti parlato così dopo il video della premiazione degli Oscar: “I social media sono la toilette di internet. Le persone hanno visto dell’amore e, indovinate un po’, era proprio quello che volevamo vedesse. Questa è una canzone d’amore”. Continua a leggere dopo la foto.





“Il film racconta una storia d’amore. Era importante che risultassimo in sintonia per tutto il corso della performance. Quando canti una canzone d’amore, è quello che vuoi che le persone avvertano. Io e Bradley siamo artisti e suppongo che il risultato testimoni come abbiamo fatto entrambi un buon lavoro”. Insomma, il fidanzato non è lui. È Dan Horton, un produttore e musicista molto riservato e geloso che ha solo 800 mila followers su Instagram e che ha lavorato con Ariana Grande, Justin Bieber, Camila Cabello, Bruno Mars e Justin Timberlake. Continua a leggere dopo la foto.





I due sono stati spaparazzati in atteggiamenti molto intimi, con tanto di baci e carezze. Insomma, tra Lady Gaga e Bradley Cooper non c’è assolutamente niente. È Dan Horton il suo fidanzato. Ma seguiranno aggiornamenti anche in questo senso.

Karina Cascella, incidente sexy: l’abito è troppo corto e si vede tutto