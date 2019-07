“Sarà l’ultima canzone”. La notizia arriva direttamente dal cantante: Vasco Rossi ha deciso

È un Vasco Rossi profetico quello che si confessa direttamente su Instagram, in un post che è stato immediatamente divorato dai suoi fan e che, tempo pochi minuti, ha girato su tutti i principali di informazione, musicale e non solo. “Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto”. Inizia così e si capisce subito che sarà quasi un tirare le somme di una carriera infinita, pazzesca, unica. Che sembra sul punto di finire.

Il post è tratto direttamente dal suo nuovo libro, dal titolo “Non Stop – Le mie emozioni da Modena Park a qui”. Uscirà a settembre e sarà un piccolo caso editoriale. Perché parlerà dell’ultima canzone di Vasco Rossi. Ebbene sì, avete letto bene. L’ultimo pezzo, l’ultimo brano del Blasco sta per arrivare. Nel corso delle sue interviste ha ammesso di aver pensato tante volte di comporre la sua musica d’addio. Poi però è sempre tornato a scrivere. Stavolta però sembra essere cambiato qualcosa. Continua a leggere dopo la foto.









“Oggi ho cambiato vita e abitudini. Mi piace guardarmi intorno e avere cura di me. Non dedico più tutte le mie energie a scrivere canzoni. Per questo ogni volta dico: «Questa è la mia ultima canzone», perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato.” Dice Vasco Rossi. Poi l’attenzione dei fans si fa totale, perché arrivano quelle parole che non vorremo mai sentire dall’artista di cui siamo innamorati, ma sai che prima o poi arriveranno: “Naturalmente non sarà così, ma la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima”. Continua a leggere dopo la foto.





E i commenti sono tutti inneggianti e tristi: “Non smettere Vasco!”, “Ti prego dimmi che non è vero!”. Ma il post continua e parla del libro prossimo ad uscire: “È infatti il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione (forse dovrei citare, con le dovute proporzioni, le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau o di sant’Agostino per intenderci). E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, godiamoci questa estate con Vasco Rossi a palla nelle cuffie e prepariamoci ad un autunno rovente. Come e quanto questo luglio. “Non ho altri interessi. La musica è sempre stata la mia vita. Tutta la mia vita. Solo che oggi sono più rilassato, più distaccato. Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto. Ho scritto canzoni che mi appagano”. E hai appagato anche tutti noi.

