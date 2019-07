Un attacco d’ira violentissimo. Il protagonista di questa assurda vicenda è un volto noto: Fadi Fawaz, ultimo fidanzato di George Michael. L’uomo è stato arrestato mentre si trovava nella casa del cantante, dopo che i vicini avevano chiamato la Polizia sentendo fortissimi rumori provenire dalla villa. Lo riportano varie testate inglesi, che pubblicano anche le foto dell’arresto dell’uomo che fu anche colui che la sera di natale del 2016 trovò il compagno senza vita proprio nella casa dove si trovava quando è stato arrestato e accusato di vandalismo aggravato, perché pare stesse distruggendo tutto quello che trovava nell’abitazione.

Proprio il rumore avrebbe destato i vicini che lo avrebbero visto nella casa, chiamando, appunto, le forze dell’ordine. Ma cosa è successo davvero? Nella nota stampa della Polizia si legge che sono stati chiamati il 23 luglio intorno alle 19 mentre un uomo si trovava sul tetto dell’appartamento. Quando gli agenti sono intervenuti l’uomo non era più sul tetto ma all’interno dell’abitazione, “che era stata oggetto di enormi danni” e solo in quel momento sono intervenuti. Continua a leggere dopo la foto









“L’uomo, di circa 40 anni, è stato arrestato – si legge ancora nella nota – per vandalismo e trasportato nella prigione a nord di Londra”. I vicini di casa hanno detto al Sun che i danni in casa erano enormi: “Mai visto nulla di simile, era tutto distrutto, comprese porte e finestre, tutto quello che George aveva lasciato, tutto completamente distrutto, anche i servizi igienici e i lavandini, i muri e anche i soffitti. Impossibile che tutto questo sia stato fatto in una notte – prosegue uno dei vicini -. È una vergogna perché George amava questo posto”. Continua a leggere dopo la foto









Nei giorni precedenti l’arresto sempre il Sun aveva denunciato la rottura dei vetri, ma Fawaz aveva spiegato di voler fare delle migliorie. Dopo la morte del cantante era emerso che Michael non aveva lasciato nulla all’uomo che, anzi, all’inizio era stato sospettato di aver contribuito alla morte del compagno. In un’intervista al daily Mirror, seguita al report del coroner che parlava di morte naturale, si era detto “vendicato” anche perché era rimasto sconvolto dall’e accuse dei fan. Continua a leggere dopo la foto



Insomma, alla base di tutto un attacco d’ira, forse dovuto a qualche sorso di troppo o all’assunzione di qualche sostanza. Ora per lui si mette male: dovrà ripagare i danni agli eredi del cantante scomparso o altrimenti finirà in carcere, anzi, ci resterà. Una vicenda che continueremo a seguire.

Ti potrebbe anche interessare: Meghan Markle, scelta estrema per Archie: “La Regina è furiosa” (e non è la sola)