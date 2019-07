“Vergogna!”. Caos al concerto di Eros Ramazzotti: fan su tutte le furie

Eros Ramazzotti nella bufera. Cosa è successo al cantante? Il suo concerto alla rassegna musicale piemontese Stupinigi Sonic Park è finito nell’occhio del ciclone. È andato male? Macché, tutt’altro: ha registrato il tutto esaurito. Ed è proprio questo il problema. Spieghiamo meglio: l’inizio del concerto era previsto per le 21, ma alle 20 ancora centinaia di persone erano in coda per ritirare i biglietti omaggio distribuiti dalle aziende sponsor della manifestazione, tra cui Fca. “Dopo due ore di coda – hanno raccontato a Repubblica i partecipanti – ci hanno comunicato che l’accesso alla palazzina era interdetto perché era stata raggiunta la capienza massima, peccato che nessuno ci abbia avvisato e sui biglietti non era indicato in nessun modo che l’accredito era disponibile fino a esaurimento posti”. A un certo punto la sicurezza ha chiuso i cancelli e ciao.

Ovviamente chi è rimasto fuori non l'ha prese bene per niente. Tutti, neanche a dirlo, si sono arrabbiati, soprattutto per via della clausola (che era presente solo su alcuni biglietti) che impone a chi ha "prenotato" i ticket il pagamento di una penale da 10 euro per ogni biglietto non ritirato.









Sono rimasti fuori in 500, non pizza e fichi. L’organizzazione, impreparata, alla fine, ha deciso di lasciare fuori chi aveva tagliandi gratuiti, alcuni dei quali erano stati vinti in concorsi radio, anche da persone che venivano da altre regioni e che avevano fatto un lungo viaggio per passare la serata con Eros Ramazzotti. Urla, insulti, momenti di tensioni sono stati la conseguenza inevitabile del disagio.

"Che pena, stare quasi due ore in coda per non entrare… e la coda era visibile…. ovviamente per paura che l'evento non fosse pieno hanno distribuito accrediti a tutta la provincia di Torino. Risultato overbooking … e gente a casa! Dilettanti", è uno dei commenti apparso sulla pagina Facebook dell'evento.





E ancora: "Organizzazione incapace!"; "Non è possibile accorgersi alle 22 di sera (il concerto doveva iniziare alle 21) che sono state vendute migliaia di biglietti in più rispetto alla capienza del luogo. Non è possibile mandare a casa la gente che ha aspettato per 2 ore in coda. E nessuno dell'organizzazione è venuto a chiederci scusa. Che VERGOGNA!!!". I poveri 500 che sono rimasti fuori sono furiosi: "Senza parole, 2 ore di coda per non riuscire ad entrare! Organizzazione pessima, l'errore di staccare più biglietti del dovuto nel 2019 non lo fa neanche la discoteca più sfigata di provincia! Dovete solo vergognarvi e cambiare mestiere!!!!!!!!! E magari chiedere scusa alle centinaia di persone a cui avete rubato una serata….", ha scritto un altro.







“Vergogna! 2 h di coda per poi sentirsi dire che hanno chiuso i cancelli! Oltretutto vedere raccomandati fatti passare dai cancelli laterali… Tipo la nipote di una della protezione civile… pessima figura per la ns città!!”.

E non è tutto: "Siete VERGOGNOSI!!! Dopo due ore di coda avete chiuso i cancelli per capienza massima raggiunta, lasciando fuori centinaia di persone…non potevate mettere a disposizione biglietti oltre la capienza, dai, neanche foste una discoteca! Veramente fossi in voi io mi vergognerei!!!". Ma questi sono solo alcuni dei commenti infuriati dei fan di Eros rimasti fuori. C'è da capirli. Voi come l'avreste presa?

