Ma che fine ha fatto Paolo Meneguzzi? Ai giovanissimi questo nome dirà poco, ma negli anni Duemila era davvero molto famoso. Meneguzzi era un idolo degli adolescenti. Nato nel 1976 e di origine svizzera, Paolo Meneguzzi, psedudonimo di Pablo Meneguzzo, è arrivato all’apice della sua carriera tra il 2003 e il 2005, quando ha pubblicato i singoli “Verofalso”, “Lei è” e “Non capiva che l’amavo”. Il cantautore svizzero ha anche partecipato fra nuove proposte e big per ben cinque volte al Festival di Sanremo anche se non è mai riuscito a conquistare il podio.

L’ultima volta che è salito sul palco dell’Ariston, come ricostruisce il sito Bitchyf, correva l’anno 2008, quando Paolo presentò il brano “Grande” ottenendo – come l’anno precedente con “Musica” – il sesto posto. A partire più o meno da quel momento, però, di Meneguzzi si sono pian piano perse le tracce. (Continua dopo la foto)









Su Wikipedia si legge che nella sua carriera musicale l’artista che oggi ha 43 anni ha venduto due milioni di dischi in tutto il mondo ma la sua ultima apparizione televisiva in Italia risale alla Domenica In condotta dalle sorelle Parodi. Era il 2017. Ma ha continuato a dedicarsi alla musica, tanto che il suo ultimo singolo risale al 2016. (Continua dopo la foto)





Un anno importante per Meneguzzi, il 2016: è diventato papà per la prima volta di Leonardo, il primogenito avuto dalla compagna Linda. Di lei aveva parlato in una vecchia intervista rilasciata a Diva e Donna: “Con lei è stato un colpo di fulmine. Per un anno dopo il nostro conto ci siamo frequentati, ma i primi tempi sono stati difficili, fra alti e bassi. Io ero instabile e non volevo avere una storia seria né condividere con il mio sogno. Non veniva ai concerti e cercavo di tenerla sempre lontano: volevo che il mondo della musica fosse solo mio. poi abbiamo deciso di fidanzarci durante una vacanza a Bormio”. (Continua dopo foto e post)







In questi anni Paolo Meneguzzi è però sparito dai riflettori. Non ha mai partecipato a nessun reality o talent show dedicato ai vip, chissà se per sua scelta o per quella degli autori. Il cantante di ‘Verofalso” ha però un profilo Instagram attraverso il quale i suoi fan possono seguirlo nel suo quotidiano e dove spiccano le foto del suo bambino.

Silvia Provvedi, scollatura vertiginosa. E spunta un tatuaggio proprio ‘lì’