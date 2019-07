Impossibile riconoscerlo. Da ‘sfigato’ a marito di Heidi Klum: ecco chi è

Agli inizi del Duemila Tom Kaulitz era il chitarrista della band rock tedesca Tokio Hotel. Insieme al fratello Bill conquistò le classifiche di tutto il mondo con il brano ”Moonson”. Nato a Lipsia il giorno 1 settembre 1989. Il fratello gemello Bill Kaulitz è il cantante della band. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di sei anni grazie al suo patrigno Gordon Trümper, ex musicista rock e proprietario di una scuola di musica; è proprio lui ad aver trasmesso a lui e al fratello la passione per la musica.

Mentre Tom impara a suonare la chitarra suo fratello impara a suonare la tastiera e poi si dedica al canto. Ma è all'età di 8 anni che Tom comincia a scrivere le note e le basi delle canzoni dei Devilish (ribattezzati successivamente Tokio Hotel) mentre nello stesso tempo suo fratello Bill componeva le parole delle canzoni.









Ma che fine ha fatto Tom, e soprattutto com'è diventato? Di quel ragazzino con i rasta biondi è rimasto ben poco e dal punto di vista sentimentale ha fatto un vero e proprio colpaccio. Proprio così. Tom è diventato il marito della bellissima modella tedesca Heidi Klum. Tom e Heidi si sono sposati in gran segreto il 22 febbraio e la notizia si è diffusa solo ieri in USA. A gennaio da Ellen DeGeneres, Heidi Klum ha parlato della differenza di età tra lei e Tom (lui ha 29 anni e lei 46) e del loro matrimonio.





"Il mio compagno ha molti anni meno di me e quindi? La gente non fa altro che ricordarmelo. Vi confesso che a noi non interessa. Cerco di non pensare a quello che dice la gente, non mi interessa davvero. Anche perché preoccuparmi di queste cose mi farebbe venire solo più rughe. Sono stata sposata due volte ed entrambe le volte non è andata bene. Però credo ancora nell'amore e nel matrimonio. Io e Tom ci sposeremo presto. Siamo due tedeschi e quindi sarà tutto molto organizzato, non vi dico la data, ma tanto lo scoprirete".





A dicembre 2018 la 46enne aveva svelato che il 29enne le aveva chiesto la mano, postando sui social una romantica foto in cui si notava l’anello di fidanzamento. Heidi Klum e Tom Kaulitz erano stati visti per la prima volta insieme nella primavera 2018 quando erano stati fotografati durante una bollente vacanza in Messico e poi avevano ufficializzato la storia al Festival di Cannes 2018 a maggio.

