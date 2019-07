Laura Pausini, lo sfregio (cattivissimo) a Elisa. Fan su tutte le furie: “Spocchiosa”

Il pregio e il difetto di Laura Pausini è la sua “spontaneità”. Quella che continua a infilarla in situazioni di un certo imbarazzo spaccando puntualmente il web tra colpevolisti e innocentisti. L’ultima perla l’ha riservata ad Instagram, dove un fan le ha chiesto perché la Disney, accanto a Marco Mengoni, non avesse scelto lei come voce femminile per la colonna sonora del suo nuovo kolossal che ha trasformato il cartoon in un film “live-action”.

“LAU, hai saputo che Elisa sarà una delle voci de “Il Re Leone?” Ma non potevi esserci tu?”, ha scritto il fan ponendo la domanda alla cantante. Tempo pochi minuti e sul social delle foto è arrivata la risposta. “No. Io ho rifiutato perché sto facendo altre cose”, lasciando così intendere che la scelta di “Eli” era stato un ripiego. A questo punto i fan di Elisa si sono mobilitati riempiendo i social d’insulti. “Mamma mia, che insopportabile questa, e che spocchia infinita. Ma menomale che avevi altre cose da fare, che Elisa ti mangia in testa, menomale!” ha scritto una ragazza. (Continua a leggere dopo la foto)









E un’altra, con riferimento al noto incidente di Lima (e a quell’accappatoio galeotto alzatosi sull’inguine durante i saluti finali), “sarebbe bellissimo se Elisa rispondesse “Laura, calmati che la tieni come todos””. Elisa ha preferito tacere, limitandosi a pubblicare sulla propria pagina Instagram un video in cui canta L’amore è nell’aria stasera in studio di registrazione, mentre Laura ha tentato di correre ai ripari rispondendo a un altro fan che le chiedeva se avrebbe preso parte al film. (Continua a leggere dopo la foto)





“No, anche se mi piace molto, ma non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce, io sono una grande fan!”. Incidente risolto. Si spera. Anche perché nel passato tra le due artiste non ci sono stati mai screzi, anzi: insieme Laura Pausini ed Elisa hanno inciso il brano Donna d’Onna, scritto da Gianna Nannini in collaborazione con Isabella Santacroce, ed eseguito anche con Giorgia e Fiorella Mannoia. Era il singolo benefico che anticipava l’uscita del dvd del concerto-evento Amiche per l’Abruzzo che si tenne – su iniziativa di Laura – a San Siro 21 giugno 2009 per le vittime del terremoto. (Continua a leggere dopo la foto)





Sta di fatto che la sua, assieme a quella di Marco Mengoni, sarà la voce di Nala. A Mengoni è affidata quella di Simba. Il film è in uscita il prossimo 19 luglio negli Stati Uniti e il 21 agosto in Italia. Pausini, dopo alcune reazioni dei fan della collega che hanno trovato la sua rivelazione inelegante, ha ricalibrato il messaggio, scrivendo: «Non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce. Io sono una grande fan!».

