Incidente in moto per Malika Ayane: le condizioni della cantante

Incidente in moto per Malika Ayane, da poco approdata al talent Sky ”X-Factor”, dove vestirà i panni di giudice insieme a Samuel dei Subsonica, il trapper Sferaebbasta e la veterana Mara Maionchi. La nuova giudice di X Factor, domenica 14 luglio in concerto ad Arzachena (Sardegna) per l’evento ”Festa in famiglia” organizzato dal Comune, è stata protagonista di una caduta dalla sua moto mentre stava viaggiando verso la Corsica per alcuni giorni di vacanza.

Una rotonda presa male, ha confessato la cantante sul suo account Instagram, ammettendo anche di avere qualche colpa nell’incidente: “La genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no?“, ha detto la cantante spiegando di essere caduta dalla moto e aver riportato una brutta contusione al ginocchio destro. Nei giorni scorsi la popolare cantante aveva condiviso con i suoi follower sui social una foto che mostrava motocicletta e bagagli pronti per la partenza. (Continua a leggere dopo la foto)









Poi è stata la volta della foto che mostra la ferita che la cantante ha riportato nell’incidente in motocicletta. Nello scatto pubblicato su Instagram, Malika Ayane appare voltata di schiena con una fasciatura evidente al ginocchio destro. La cantante si trovava al festival musicale “Calvi on the Rocks”, in Corsica, e dopo messaggi dei suoi follower ha spiegato cosa le è successo: “Una rotonda presa male!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Un errore che le è costato una brutta caduta e la contusione al ginocchio. Sono state pressanti le domande dell’amico e presentatore Marco Maccarini (ex vj della storica Mtv degli anni Novanta) a sviscerare cosa era realmente accaduto nell’incidente in Corsica. Il presentatore le chiesto di dare qualche notizia commentando così: “Che t’ho detto: ‘Stai attenta alla marmitta!’ Niente. Non ascolti”. A questo punto Malika Ayane ha replicato prendendosi in giro: “Più la genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no?”, ha detto facendo riferimento al famoso detto della ‘bionda e stupida’. (Continua a leggere dopo la foto)





Lei però ci ha scherzato sopra. Un follower le ha infatti chiesto: “Quindi sei proprio caduta!?” e lei ironicamente ha risposto: “Pare che si impari anche così…”. Insomma, un bruttissimo spavento e una ‘bella’ contusione che dovrà curare per diverse settimane, ma fortunatamente niente di grave. L’incidente, infatti, poteva essere molto più grave e molti dei suoi fan le hanno chiesto di fare attenzione e di non essere spericolata in moto.

