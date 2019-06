“Operato al cuore”. È successo a Samuel, giudice X-Factor: le sue condizioni

Arriva improvviso la notizia dell’operazione al cuore di Samuel dei Subsonica, il leader dei Subsonica che in queste settimane è occupato con le registrazioni di X Factor. È stato proprio il cantante torinese, nonché giudice di X-Factor, oggi a informare sui social la sua fan base: ha scelto di farlo scherzandoci su ma ammettendo di aver avuto paura.

La decisione di non parlarne prima è stata presa proprio per evitare di creare allarmismi e preoccupazioni inutili. “Buongiorno a tutti! – si legge sui social – Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente. In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “I medici che sono stati stupendi, mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui). E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico. Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi. Sarà un’estate fantastica! Bon! – conclude il leader dei Subsonica – Il MicrocipEmozionale al cuore ora ce l’ho, il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone!”. (Continua a leggere dopo la foto)





L’operazione al cuore è arrivata, tra l’altro, in un momento particolarmente impegnativo per la carriera di Samuel, alle prese fino a poco tempo fa con le audizioni di X Factor, che lo vedrà quest’anno protagonista al tavolo dei giudici con Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Mara Maionchi. Chiusa la parentesi televisiva, è ora invece atteso all’ennesimo tour estivo dei Subsonica, con date in tutta Italia. Confermato infatti il tour con il quale il gruppo tornerà a suonare in giro per l’Italia, con le prove già fatte e che sembrano essere andate piuttosto bene. (Continua a leggere dopo la foto)





Samuel è comunque tornato a lavorare a un suo disco da solista che ancora non ha un titolo né una data d’uscita, dal momento che l’artista torinese è appena tornato in studio per dare un seguito a Il Codice Della Bellezza, che ha rilasciato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con il singolo Vedrai.

Temptation Island 2019, la decisione di Nunzia e Arcangelo. Succede dopo 13 anni d’amore