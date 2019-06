“Ho il cancro alla gola”. Il cantante costretto a cancellare il tour, il messaggio

È con un lungo messaggio sui social che il cantante ha annunciato di avere un cancro alla gola. “Abbiamo pianificato un trattamento che i medici ritengono abbia una percentuale di successo del 90%. Le cure sono già iniziate”, ha aggiunto il cantante che si vede costretto a cancellare tutte le date live previste per quest’anno. L’artista ha però rassicurato i suoi fan: tornerà in pista prima possibile e lo farà con il seguito dell’album Dystopia, uscito nel 2016.

a parlare è Dave Mustaine, il frontman dei Megadeth, un gruppo musicale thrash metal statunitense formatosi a Los Angeles nel 1983. Sono considerati tra i più influenti e significativi sviluppatori del thrash metal, insieme a Metallica, Slayer ed Anthrax. “Mi è stato diagnosticato un cancro alla gola – ha scritto sui social Mastaine -. Chiaramente è qualcosa che merita rispetto che che affronterò a testa alta, ma ho affrontato ostacoli anche prima. Sto lavorando a stretto contatto con i dottori e stiamo preparando un trattamento che i medici pensano abbia una prospettiva di successo del 90%”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Il trattamento, in realtà, è già cominciato. Sfortunatamente questo comporta la cancellazione della maggior parte dei concerti previsti per quest’anno. La Megacruise del 2019, però, ci sarà e la band sarà presente in qualche modo” ha scritto il cantante, spiegando che tutte le informazioni saranno presenti sul sito ufficiale della band appena le avranno. La band continuerà a lavorare al nuovo album, il seguito di Euphoria. ”Sono molto grato al mio team: la mia famiglia, i dottori, i ragazzi della band e molti altri”, ha aggiunto Mustaine. ”Vi terrò tutti aggiornati”. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel frattempo sono già arrivati i primi commenti di musicisti e colleghi. «Preghiamo e mandiamo energia positiva al mio amico Dave. Il cancro non ha possibilità contro quel tipo!», ha scritto Mike Portnoy, ex batterista dei Dream Theater ora nei Sons of Apollo. «Tutto il mondo è conte, Dave», ha aggiunto Cristina Scabbia dei Lacuna Coil. «Ti vogliamo bene e siamo con te».

I Megadeth sono un gruppo musicale thrash metal statunitense formatosi a Los Angeles nel 1983. Sono considerati tra i più influenti e significativi sviluppatori del thrash metal, insieme a Metallica, Slayer ed Anthrax. Il gruppo è stato fondato da Dave Mustaine, chitarrista solista dei Metallica dal 1981 al 1983, anno in cui fu cacciato dal gruppo a causa del suo carattere litigioso e per l’abuso di droghe. (Continua a leggere dopo la foto)





Dave è l’unico componente rimasto della formazione originaria insieme a David Ellefson, se si esclude l’assenza di quest’ultimo dal 2004 al 2009. Nel corso della loro storia i Megadeth cambiarono più volte stile musicale, passando dal thrash metal degli esordi ad un heavy metal melodico e poi, per un breve periodo, ad un hard rock dai contenuti industrial rock, ritornando alle sonorità thrash metal a partire dagli anni duemila.

“Con lei!”. Andrea Damante: notte di fuoco con l’ex (sexy) corteggiatrice