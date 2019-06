Ascoltare musica fa bene a tutti: è contro lo stress e le malattie

Cos’è la musica? La risposta più scontata è quella che la definisce una splendida forma di arte e un piacevole modo per divertirsi. In realtà è molto di più e sempre più persone dovrebbero prenderne coscienza, visto che spesso viene sottovalutata la sua importanza. A partire dal passato più remoto dell’umanità, la musica ha sempre fatto parte della vita delle persone ed è stata considerata una scienza vera e propria e un arricchimento per l’animo.









Applicata anche alla liturgia ecclesiastica e diffusa tramite tradizione orale, l’evoluzione della musica propone da tempi immemori un linguaggio universale in grado di superare barriere linguistiche e culturali e di arrivare a tutti gli individui.

Molto probabilmente ognuno di noi è inconsciamente consapevole dei benefici che la musica apporta alla nostra vita di tutti i giorni. Un esempio per tutti, quando ci si ritrova in macchina bloccati nel traffico e incolonnati per ore: basta accendere la radio per sentirsi più rilassati e distrarsi dal momento stressante che si sta vivendo. Non senza motivo, è un detto comune il classico consiglio “Canta che ti passa!”. Sì, perché è proprio così: la musica ha veramente effetti positivi di tutti i tipi, in grado di influire sul nostro benessere psicofisico.





La musicoterapia è una sorta di approccio alle persone attraverso la musica e i suoni a scopo educativo, riabilitativo o terapeutico. Secondo questa filosofia, è una forma di arte nelle sue varie espressioni che favorisce la comunicazione, le relazioni sociali, l’espressività, l’apprendimento e la motricità. L’ascolto della musica promuove inoltre la produzione di sostanze e ormoni che influiscono positivamente sul benessere psicofisico.

Bastano quindi pochi minuti al giorno nel relax della propria abitazione o fuori casa grazie all’utilizzo di una comoda e funzionale cassa portatile, per godere appieno dei tanti benefici della musica in numerosi ambiti della nostra vita.

L’influenza sul sistema cardiocircolatorio è notevole perché oltre ad abbassare la pressione sanguigna con i ritmi più lenti e rilassanti, la musica innalza la produzione di endorfine nel cervello. Queste endorfine sono in grado di stimolare la crescita del tessuto che riveste la superficie interna dei vasi sanguigni e del cuore, consentendo dunque un miglioramento da alcuni problemi cardiaci.

Secondo alcune ricerche, lo stress – il male del nostro secolo che affligge molte persone – può essere tenuto sotto controllo grazie alla musica. Questa infatti favorisce la riduzione del cortisolo, sostanza collegata all’asse ippotalamo-ipofisi-surrene che attiva la reazione a stress ed emozioni e abbassa le difese immunitarie. In questi casi, la miglior terapia è rappresentata dalla musica lenta e armoniosa che, oltre a influenzare e regolarizzare il respiro, aiuta a rilassarsi e a ritrovare la tranquillità, contemporaneamente innalzando le difese immunitarie nella persona che ascolta.

Le attività cerebrali complesse sono altresì stimolate dall’ascolto della musica, in particolar modo di quella classica. Questo perché stimola la concentrazione e, coma già detto, aiuta a rilassarsi predisponendo le migliori condizioni per l’apprendimento.





La riduzione della sensazione del dolore e degli effetti avversi degli antidolorifici è stata inoltre provata anche nei pazienti terminali malati di cancro per favorirne il benessere psicofisico con ottimi risultati.

Impossibile poi non citare il mondo dei bambini, a partire addirittura da prima della loro nascita. Durante la gravidanza, infatti, il potere della musica è benefico sia per la mamma che per il nascituro, per il rilassamento che promuove e l’abitudine all’ascolto profondo anche dei suoni interni, che provengono dal bambino stesso. Durante il travaglio inoltre, la musica induce positività e aiuta a favorire l’intero processo, mentre con il naturale sviluppo infantile, l’esposizione alla musica aiuta a coordinare la mente e il corpo.

Musica di tutti i tipi e generi ad ogni età dunque: dalle canzoncine e i ritornelli dedicati ai più piccoli per rafforzare le capacità mnemoniche e coadiuvare la crescita in modo positivo, ai ritmi più o meno lenti per scaricare lo stress e superare il dolore negli adulti. Quale altre ragioni servono per ascoltare “l’espressione dell’armonia divina”?