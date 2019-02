Mahmood: “Mi dispiace per Ultimo ma io rappresento l’Italia”

Mahmood rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. Il vincitore di Sanremo 2019 ne ha dato ufficialità sui social scrivendo: “Rappresenterò l’Italia, non vedo l’ora”. L’Eurofestival si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv, in Israele. Il primo posto a Sanremo, infatti, permette di volare dritti all’Eurovision per esibirsi laddove saranno puntati i riflettori globali. negli anni passati e prima di Mahmood a fare le veci del nostro paese erano stati cantanti come Marco Mengoni (2013), Ermal Meta e Fabrizio Moro (2018)e Francesca Michielin (2017), che era arrivata seconda a Sanremo ma a cui gli Stadio avevano ceduto volentieri il posto.

Dopo la vittoria di Mahmood era scoppiata la polemica al Festival di Sanremo. Dai social erano arrivano i malumori del pubblico, contrariato perché, se da casa era stato premiato Ultimo, le Giurie (Sala stampa ed Esperti) avevano invece premiato Mahmood facendolo vincere. Anche Ultimo, arrivato secondo, non aveva gradito il ribaltone e durante la conferenza stampa aveva risposto male ai giornalisti, non ha partecipato al programma di Mara Venier dedicato al festival non ha posato per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni in cui, infatti, comparivano solo Alessandro Mahmood e Il Volo.









"C'è tanta tensione dentro il festival, uno scivolone ogni tanto può scappare. – ha detto Mahmood a Domenica In commentando le parole di Ultimo – Può capitare di dire la cosa sbagliata". In merito all'esposto del Codacons invece ha dichiara a Chi: "Non mi importa, non l'ho scritto io il regolamento di Sanremo". Mahmood si è anche espresso in merito agli insulti ricevuti da Il Volo in sala stampa a Sanremo: "Non se lo meritano". "Mi dispiace da morire per i ragazzi. Grande dispiacere, grande rammarico. Lo stesso discorso vale per Ultimo".









Mahmoodha conquistato la vetta della classifica singoli FIMI con "Soldi". Si tratta della prima numero uno per il cantante milanese, che lo scorso dicembre ha inoltre fatto suo il leoncino di Sanremo Giovani con "Gioventù bruciata". E proprio l'EP omonimo si issa alla #6 nella classifica album grazie al solo supporto digitale. Un buon segnale in attesa dell'uscita della versione fisica di "Gioventù bruciata", in arrivo il 22 febbraio. Come già accaduto recentemente con Marco Mengoni, Il Volo, Francesca Michielin e Francesco Gabbani, anche quest'anno quindi l'Italia porta in gara all'Eurovision Song Contest un grande successo numero uno in classifica.



La sua vittoria è stato il traguardo temporaneo di un percorso che è cominciato nel 2012, quando Alessandro Mahmoud, questo il nome all’anagrafe, ha partecipato a X Factor per poi uscire alla terza puntata e continuare la carriera lontano dai riflettori. Ha studiato pianoforte, ha imparato a destreggiarsi nei fraseggi e ha scritto canzoni che sono stati successi, come Hola (I Say) di Marco Mengoni e Tom Walker o Nero Bali di Elodie. Sanremo 2019 è stato l’approdo, ma anche una partenza verso nuove frontiere.

