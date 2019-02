Mimì e Loredana, ma le sorelle Bertè sono 4. Ecco chi sono Leda e Olivia

Ha avuto un successo immenso “Io sono Mia”, il film biografico andato in onda su Raiuno e dedicato a Mia Martini, la celebre cantante di “Almeno tu nell’universo” scomparsa prematuramente nel 1995 all’età di 47 anni. Il film, che era già stato distribuito nelle sale a gennaio scorso e che vede nei panni della protagonista la bravissima Serena Rossi, ha raccolto davanti al piccolo schermo 7.727.000 spettatori per uno share pari al 31%. “Io sono Mia”, diretto da Riccardo Donna, è stato trasmesso a pochi giorni dal successo travolgente di Loredana Bertè a Sanremo.

Ben tre le standing ovation per sorella di 'Mimì', che ha cantato 'Cosa ti aspetti da me' ma si è piazzata soltanto al quarto posto nella classifica finale. Una scelta molto discussa che è stata anche fischiata dalla platea. Quindi la decisione di assegnarle il 'Premio del pubblico dell'Ariston', creato appositamente per lei. Ma Mia (all'anagrafe Domenica) e Loredana, icone della musica italiana, hanno anche altre due sorelle che sono molto meno conosciute.









La maggiore delle sorelle Bertè è Leda, la più piccola invece Olivia. Classe 1945, Leda è un'esperta di informatica e per moltissimi anni ha lavorato presso il CED, il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione e quello della Corte d'Appello. Non solo: è stata anche delegata nazionale per l'Anipa, Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione. Vive a Roma e dal primo matrimonio ha avuto Alessandra. In seconde nozze ha avuto altre due figlie.









Leda ha sempre avuto un legame indissolubile con Mia e con Loredana, dopo i contrasti passati, ha un rapporto ancora oggi molto forte. Entrambe hanno più volte confessato di aver vissuto un'infanzia difficile, segnata dalla violenza del padre, che si è sempre imposto come una figura autoritaria. Olivia, invece, è la più piccola delle sorelle Bertè. È nata nel 1958 e qualche mese fa ha rilasciato un'intervista a La Nazione in cui ha voluto mettere in chiaro molti aspetti della loro famiglia e, in primis, il rapporto che le sorelle avevano con loro padre.



Nell’intervista Olivia punta il dito contro la sorella Loredana, che avrebbe infangato la memoria del padre (morto nel 2017, ndr) con accuse non vere sulle presunte molestie nei confronti di Mimì. Parole forti quelle della minore delle Bertè, che ci tiene a sottolineare anche che “Radames Giuseppe Bertè va ricordato con stima e profonda ammirazione. Io lo amavo e Mimì pure”. Olivia ha sempre difeso il padre, considerato al contrario un uomo duro e difficile dalle altre due sorelle.

