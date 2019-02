È un festival di Sanremo che si annuncia pieno di sorprese. Tra tutte: Loredana Bertè. Dopo la prestazione di Renga, sempre ottima, quella di Nek che si fa valere, e le delusioni de Il Volo e Nino D’Angelo che si dividono la maglia nera, la fata turchina ha incantato il teatro Ariston con una prestazione da 8 che lancia la candidatura alla vittoria finale. Un plebiscito il platea e in rete. Con all’attivo ben 10 partecipazioni, Loredana Bertè è una vera e propria veterana del Festival.

La sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston è nel 1986 con il brano "Re", scritto da Pino Mango. Nel 1988 ci riprova, gareggiando con la canzone "Io". Nel 1991, nel pieno della sua turbolenta storia d'amore con il tennista Björn Borg, partecipa nuovamente alla kermesse con "In questa città", un pezzo scritto da Pino Daniele e ancora nel 1993 con la canzone "Stiamo come stiamo", cantata in coppia con la sorella Mia Martini.









Nel 1994 è di nuovo protagonista con "Amici non ne ho", scritta a quattro mani con il musicista Philip Leòn ed ancora nel 1995 con "Angeli e Angeli". Dopo un periodo di silenzio la Bertè decide di calcare ancora il tanto temuto palcoscenico nel 1997 cantando "Luna" e nel 2002 "Dimmi che mi ami". Le sue ultime esibizioni al Festival della Canzone Italiana risalgono al 2008 con il brano "Musica e parole" e nel 2012 con "Respirare".









Voglio rinascere con le gambe della Bertè e la SIAE di Baglioni. #Sanremo2019 — Assia Neumann Dayan (@AssiaVonNeumann) 5 febbraio 2019



Loredana Bertè, nell'edizione 2019 del Festival, ha prestato la canzone: "Cosa ti aspetti da me" scritta da Gaetano Curreri degli Stadio, Piero Romitelli e Gerardo Pulli. La canzone parla di un amore che sta giungendo al termine. "Cosa Ti Aspetti Da Me parla di aspettative, quelle che abbiamo tutti. Specialmente la gente normale le pretende da qualcuno che ama o che gli interessa. A cominciare da quando si è piccoli, coi genitori.





Ci sono giovani che fanno i vecchi (il Volo) male e poi c’è Loredana Berté che spacca tutto come se avesse ancora vent’anni #sanremo2019 — Volja (@parahorizons) 5 febbraio 2019



Crescendo ci sono vari step nella vita. Le aspettative diventano sempre di più. In questo contesto, in una relazione, non sapendo quello che si vuole, molto spesso ci sono delle aspettative, capire cosa si vuole l’uno dall’altro”, ha dichiarato l’artista a Tv Sorrisi & Canzoni. Le aspettative, Loredana Bertè le ha mantenute. La sensazione è che il Festival abbia già trovato la sua regina anche se, sulla pagina ufficiale del Festival, le critiche per l’abbigliamento sopra le righe e le gambe troppo in bella mostraPer sapere quello che accadrà bisognerà aspettare sabato. Ma il popolo della rete sembra aver già espresso il suo giudizio.

