“Bocciato”. Sanremo, pubblico spietato: è proprio suo il primo flop del Festival

Nino D’Angelo e Livio Cori saranno insieme protagonisti sul palco del Teatro Ariston con la canzone “Un’altra luce”, progetto targato Sugar. Un duetto inedito che vede incontrarsi uno degli artisti che ha segnato un pezzo di storia della musica italiana e una delle voci più intense e interessanti della nuova scena urban napoletana, due generazioni a confronto unite dalla stessa terra e dalla stessa passione per le storie di vita vissuta. Un duetto con non ha convinto il pubblico in rete che ha assegnato la prima insufficienza a Nino D’Angelo e Cori.

“‘Un’altra luce’ è un dialogo tra due facce di Napoli che si confrontano sotto il comune denominatore della musica’ si legge nella nota stampa. Il brano unisce napoletano e italiano ed è stato scritto da Nino D’angelo e Livio Cori insieme a Big Fish, e presenta sonorità soul internazionali, sotto la produzione di Big Fish, Gianclaudio Fracchiolla e Frank Fogliano. La presenza di Big Fish spiega anche il motivo per cui nella serata dei duetti, quella del venerdì, assieme ai due ci saranno i Sottotono, gruppo con cui Big Fish, uno dei produttori italiani più noti, ha trovato la popolarità. Continua dopo la foto









Se per Livio Cori questo è l’esordio assoluto sul palco del Festival di Sanremo, per Nino D’Angelo è un ritorno, l’ennesimo in una nuova veste: fu su quel palco quando aveva il caschetto, era il 1986, ci tornò nel 1999 con “Senza giacca e cravatta”, nel 2002 con “Marì”, nel 2003 con “‘A storia ‘e nisciuno” e nel 2010 con “Jammo jà”. I due condividono anche un pezzo di storia artistica, entrambi, infatti, hanno fatto Cinema. Continua dopo la foto









Con D’Angelo star della tv negli anni ’80 e Livio Cori che esordito come attore nella terza stagione di Gomorra – La serie di culto di Sky per cui ha scritto anche un brano “Surdat” della colonna sonora. A differenza di quanto ascoltato qualche settimana fa Livio Cori non usa l’autotune, ovvero il software che modifica la voce creando un effetto quasi marziano. Continua dopo la foto







Nei prossimi mesi, a livello discografico, invece si attende il nuovo lavoro di Cori che segnerà il suo esordio per Sugar, mentre Nino D’Angelo sarà impegnato con il progetto live che lo vedrà protagonista assieme a Gigi D’Alessio per tre date a giugno. Un’altra curiosità che accompagnerà la coppia nei giorni sanremesi sarà anche il fantasma di Liberato, che per qualcuno ha proprio Livio Cori come voce.

Ti potrebbe anche interessare: “Per te”. Sanremo, la dedica speciale di Francesco Renga prima di andare in scena

fbq('track', 'STORIE');