Livio Cori è un giovane rapper italiano. Nato a Napoli, fin da piccolo inizia a scrivere i suoi primi testi ma entra nel mondo della musica quando ha già 18 anni. Il nome di Livio Cori circola da qualche anno nella scena rap campana, dove è infatti attivo dal 2008 circa. Ma non è conosciuto solo nell’ambito del panorama musicale. Il pubblico lo associa infatti anche alla nota serie tv, ispirata al libro di Roberto Saviano, Gomorra. Nella terza stagione, infatti, Cori non soltanto firma la soundtrack “Surdat”, ma recita anche nel ruolo di “O selfie”, membro della gang dei Talebani.

A proposito di ‘associazioni’, Livo Cori è stato più volte accostato al misterioso rapper campano Liberato, un artista lanciato dal web ne, 2017 senza alcuna casa discografica, ufficio stampa o presentazione e di cui di fatto non si sa praticamente nulla. Cori ha però più volte smentito che sotto il cappuccio di Liberato in realtà ci sia lui. Le storie dei due rapper si sono intersecate quando è cominciata a circolare la voce secondo cui, nel corso della terza stagione di Gomorra, si sarebbe svelata l’identità del cantante misterioso. Il collegamento a Cori, unico cantante scritturato nella serie, è stato immediato. (Continua dopo la foto)











“Stimo il progetto Liberato, è una bella cosa, stanno spaccando tutto, è un orgoglio per Napoli, però siamo due cose diverse – ha spiegato Livio Cori a Repubblica – Io ho il mio progetto, lui ha il suo. Non mi piace questa cosa: se vi piace Liberato seguite la sua pagina, supportatelo. Supportate anche la mia pagina, ma ricordatevi che siamo due cose diverse”. Tornando alla carriera di Livio Cori, l’artista ha iniziato a far musica in modo serio a 18 anni grazie a collaborazioni con Dj Uma, Pole, ‘Nto, Jesa e altri esponenti della scena rap. Tra le sue canzoni più famose spiccano sicuramente ‘Veleno’, scritta con il rapper Luchè, ‘Tutta la notte’, con Ghemon, ‘Nennè’ e ‘Non c’è fretta’. (Continua dopo la foto)









Nel 2016 Livio Cori partecipa al tour dei Planet Funk, di cui apre i concerti in diverse date e il 2017 è l’anno che lo vede protagonista sulla scena musicale italiana, grazie al suo brano “Surdat”, che viene utilizzato nella sigla di Gomorra 3, serie in cui, come detto, lo stesso Cori ha anche un ruolo come attore. Nel 2019 Cori figura nella lista dei 24 big in gara al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston Livio Cori duetta con una vera leggenda della musica napoletana, Nino D’Angelo, nell’inedito ‘Un’altra luce’. L’8 febbraio 2019 è anche la data di uscita del primo album di inediti del rapper, intitolato Montecalvario – Core senza paura. (Continua dopo le foto)







Livio Cori è nato a Napoli nel 1990, è alto centosettantotto centimetri per un peso corporeo di circa settantasei chili. Della sua vita privata e del suo passato non si conosce molto (nemmeno la data precisa della sua nascita). Si sa che Livio è cresciuto nei Quartieri Spagnoli e che i suoi genitori sono entrambi insegnanti. Non è dato sapere se il rapper sia single o fidanzato, sono davvero poche le informazioni in circolazione. Molto presente sui social, in particolare su Instagram, con i suoi follower Livio condivide solo scatti che Riguardano la sua carriera artistica.

