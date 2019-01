Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono i tre componenti de Il Volo. Il 2009 è l’anno dell’esordio come singoli partecipanti al Talent show di RAI 1 “Ti lascio una canzone”, dove vengono notati da Michele Torpedine (manager che ha costruito le carriere di Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia e Biagio Antonacci), che decide di intraprendere con loro un percorso artistico internazionale, contando sulle loro doti vocali sia singolarmente che come trio. Nasce così un progetto straordinario, che li porta ad essere i primi artisti italiani nella storia a sottoscrivere un contratto con una major americana della discografia mondiale.

Il loro primo album "Il Volo" ottiene la certificazione "Disco di Platino" ed entra nella Top Ten di Billboard. Dal 2010 ad oggi partecipano anche ad alcune delle più importanti trasmissioni televisive europee e americane. Nel 2012 Barbra Streisand li invita a essere parte integrante del suo tour "Back to Brooklyn", dove si esibiscono con lei in 12 date in America e Canada. Il 2013 è l'anno del loro primo concerto al Radio City Music Hall di New York dove, in sole 8 ore vengono venduti più di 1600 biglietti.











Nel 2015 Il Volo partecipa e vince il Festival di Sanremo con il brano "Grande Amore"; Sony Music pubblica poi il loro album, che raccoglie celebri brani della storia del Festival reinterpretati in chiave contemporanea e internazionale. il successo de Il Volo è inarrestabile. l 2016 e 2017 sono gli anni dedicati al progetto "Notte Magica", il tributo all'evento del 1990 dove i Tre Tenori, Josè Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti, hanno incantato tutto il mondo dal palcoscenico delle Terme di Caracalla. Sono parecchi anni che l'attività di questi tre giovani artisti è pressoché ininterrotta con progetti e iniziative che spaziano anche nel sociale: sono impegnati come ambasciatori UNICEF, sono sempre presenti in campo con i colleghi della Nazionale cantanti e ultimamente promotori di un'iniziativa organizzata con la Caritas.

















Piero Barone – Nato il 24 giugno del 1993 a Naro, in provincia di Agrigento, il componente de Il Volo è fidanzato con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus. Il tenorino è innamoratissimo e non perde occasione di fare dolci dediche alla sua metà sui social. Eleonora Ognibene, sua madre, fa la casalinga, mentre suo padre Gaetano Barone è un meccanico. Il cantante ha un fratello maggiore, Francesco, e una sorella minore, Mariagrazia. Piero Barone è alto 175 centimetri e pesa circa settanta chili.

Gianluca Ginoble – Classe 1995, il tenore è nato a Roseto degli Abruzzi ed è arrivato al successo quando aveva solamente 14 anni. Gianluca Ginoble è considerato da tutti "Il bello" de Il Volo e spesso è stato protagonista del gossip nostrano; è stato paparazzato insieme a Pasqualina Sanna, ex Pupa de 'La pupa e il secchione' e a Mercedesz Henger, figlia dell'ex pornostar Eva e del regista Riccardo Schicchi. È stato fidanzato con una ragazza di nome Martina ma nel 2018 la storia tra i due è finita. Il componente de 'Il Volo' è altro 172 centimetri e pesa circa 65 chili.

Ignazio Boschetto – È nato il 4 ottobre del 1994 a Bologna da genitori siciliani. È alto 1,83 e pesa 79 kg. Sin dalla tenera età ha vissuto a Marsala con la madre Caterina, che lavora come pizzaiola e con il padre Vittorio, muratore. Proprio nelle mura domestiche si appassiona alla lirica, cantando “La donna è mobile”. Così il padre, vedendo questa sua propensione, lo iscrive a scuola di canto. Ignazio è un fan sfegatato della Juventus e porta sempre con sé un braccialetto bianco e nero. Per perdere peso si è sottoposto ad una dieta dimagrante che lo ha portato a perdere 35 kg. La storia con la fidanzata Alessandra è finita nel 2018.

