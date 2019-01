Chi è la moglie di Claudio Baglioni? Il cantante e conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è stato sposato tanti anni con Paola Massari, che è anche la madre di suo figlio Giovanni. Che non è ‘solo’ la ex signora Baglioni, ma è stata anche la sua musa oltre a essere una nota cantautrice. Il rapporto tra Claudio Baglioni e Paola Massari, infatti, non è stato soltanto di tipo coniugale: è stata proprio lei a ispirare alcune tra le canzoni più famose e amate del cantante.

Era proprio Paola la ragazza protagonista, negli anni Settanta, di "Questo piccolo grande amore" e infatti il suo volto compare sulla cover dell'omonimo album insieme a quello di Claudio. I due si sono sposati nel 1973 con una cerimonia segreta celebrata da un amico sacerdote in una cappella romana, ma la notizia è stata resa pubblica solo 5 anni dopo, quando il cantante aveva già raggiunto un grandissimo successo.











Classe 1955, Paola Massari ha collaborato molto con l'allora marito: era lei a scegliere i collaboratori, le cover dei dischi e a scovare i rifugi che permettevano a Baglioni di comporre i suoi testi. Nel corso della loro fortunata carriera, il cantante l'ha inserita nei credit discografici e il suo nome compare anche sulla cover de "La vita è adesso", un brano, si legge sulla copertina "nato da un'idea di Paola Massari, Claudio Baglioni e Pasquale Minieri".













La Massari, musa di "Questo piccolo grande amore" che nel 1982 ha dato a Baglioni un figlio, Giovanni, a cui lui poi dedicò "Avrai", in una passata intervista ai microfoni di Pippo Baudo raccontò che "lo chiamavano "agonia" perché era un ragazzo introverso, chiuso e triste". Ma anche che "Claudio è stato, è e sarà il grandissimo artista che conoscete". Sempre a Pippo Baudo Paola Massari parlò anche del loro legame musicale: "Una persona vicina lo è in tutto, io gli ho dato tutto quello che potevo. La maglietta fina era nera ed era stretta sì… Il suo piacere è stato anche il mio, forse anche di più. Io vivevo delle sue gioie, lui era il personaggio e io condividevo la sua gioia".







Claudio Baglioni e Paola Massari si sono separati legalmente nel 2008, 14 anni dopo la fine della loro unione. Qualche tempo fa, proprio lei difendeva la carriera dell’ex marito da chi lo ha sempre criticato. Un gesto che Aldo Grasso aveva commentato così sulle pagine del Corriere della Sera: “Si capisce che è una grande dichiarazione d’amore nei confronti dell’ex marito e di quel magico istante in cui i due stavano accoccolati ad ascoltare il mare”.

L’ex moglie di Claudio Baglioni aveva replicato su Facebook: “Non stavamo accoccolati a guardare il mare. Non ci siamo mai nemmeno andati in vacanza, noi due, al mare. Stavamo invece stravaccati sul tappeto peloso di una stanza fumosa a mettere ordine fra idee e accordi. Se proprio non conosce la mia storia è perché non conosce bene quell’artista”. Oggi, come detto, Baglioni è legato a Rossella Barattolo. Nel link qui sotto tutto quello che c’è da sapere su di lei.

