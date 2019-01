Federica Carta è una giovane cantautrice italiana. Nata a Roma, inizia a studiare canto e pianoforte all’età di 9 anni e, crescendo, comincia appassionarsi al Cajòn, strumento peruviano a percussione. Il debutto di Federica Carta come cantautrice avviene con la partecipazione ad Amici 16, il talent condotto da Maria De Filippi. Dopo aver superato i vari casting, a novembre 2016 le viene assegnato il banco ed entra ufficialmente nella scuola più famosa della tv dove inizia il suo percorso tra studio, esibizioni e sfide.

A marzo del 2017 accede alla fase Serale del programma ed entra nella squadra Blu guidata da Elisa e dai coach Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Mentre le puntate di Amici 16 proseguivano, Elisa e Federica Abbate hanno scritto per la cantautrice un nuovo brano dal titolo “Dopotutto”, che ha scalato la classifica di iTunes, arrivando al secondo posto e ottenendo il disco d’oro. Durante il Serale di Amici 2017, Federica Carta ha lavorato anche al suo primo EP, “Federica”. (Continua dopo la foto)











Dopo la semifinale, il 20 maggio 2017, Federica Carta è stata ammessa alla finale per seconda, con i colleghi Sebastian Melo Taveira, Riccardo Marcuzzo e Andreas Muller. Alla serata conclusiva dell’edizione numero 16 del talent, andata in onda in diretta il 27 maggio 2017, Federica Carta è salita sul podio: si è classificata terza dopo Marcuzzo e Muller, il vincitore, e ha ottenuto il premio Shaketon di 35mila euro. Durante il programma televisivo, Federica pubblica il suo primo singolo dal titolo ‘Attraversando gli anni’ seguito da ‘Ti avrei voluto dire’, pubblicato a febbraio del 2017. (Continua dopo la foto)









Il primo album do Federica Carta esce il 19 maggio 2017 e ha come titolo il suo stesso nome. Successivamente duetta con il rapper Shade in ‘Irraggiungibile’, che diventa per ben tre volte disco di platino. A febbraio del 2018 tenta, insieme con La Rua, la partecipazione al Festival di Sanremo ma vengono scartati. Ma con la band Federica canta ‘Sull’orlo di una crisi d’amore’, brano contenuto nel suo secondo album uscito ad aprile del 2018, ‘Molto più di un film’. Sempre nel 2018 le viene affidata la conduzione di Top Music, apre diversi concerti di Laura Pausini e pubblica il singolo ‘Mondovisione’ che diventa colonna sonora de ‘La Befana vien di notte’, film di Paola Cortellesi. (Continua dopo le foto)







Federica Carta, che è nata il 10 gennaio 1999, è alta centosessantotto centimetri e pesa circa cinquantanove chili, nel 2019 è al Festival di Sanremo con Shade con il brano ‘Senza farlo apposta’. Per quanto riguarda la sua vita privata, ai tempi della scuola si è vociferato a lungo di un suo flirt con l’amico e collega Riccardo Marcuzzo, ma lei ha sempre smentito le voci. In un’intervista a Spy, rilasciata tempo dopo la finale di Amici, la Paper (il soprannome che deriva dal suo cognome) assicurò: “Non c’è mai stato nulla tra noi, davvero!”. Durante l’avventura nel talent, ha però avuto una relazione con Lucas Bicego, che si presentò ai casting di Amici ma non venne ammesso. La loro storia è durata circa un anno e, a quanto si sa, successivamente Federica non è stata più impegnata sentimentalmente. Sui suoi social, dove è seguitissima, nelle ultime foto si è mostrata con un nuovo look: “Ho tagliato i capelli e mi sento libera”, ha scritto. E i fan l’hanno riempita di complimenti.

Secondo classificato ad Amici, Riccardo Marcuzzo con la sua splendida voce e i suoi occhi magnetici ha fatto breccia nel cuore di tantissimi fan. All’indomani della finale, un post su facebook, dedicato proprio a ‘lei’, sta facendo commuovere tutti