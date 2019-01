Simone Cristicchi è un cantautore, attore teatrale e scrittore italiano. Secondo di tre figli, termina gli studi al liceo classico Francesco Vivona di Roma, per poi iscriversi al corso di laurea in Storia dell’arte all’Università di Roma Tre ma non consegue la laurea. La musica non entra nella sua vita da giovanissimo e infatti, prima di diventare un cantante Cristicchi presta servizio prima come obiettore di coscienza e poi da volontario in un centro d’igiene mentale. Esperienza, questa, che lo colpirà e lo porterà ad approfondire i temi della malattia mentale e dei manicomi.

Sin dall'adolescenza, si appassiona di fumetti e musica, all'età di diciassette anni fonda un gruppo rock. Dopo essere stato scartato dal Festival di Sanremo, nel 2003 torna nuovamente all'Ariston con il brano 'Studentessa universitaria', che però viene bocciato da Tony Renis, direttore artistico di quella edizione. Nel febbraio 2006 Cristicchi è ancora al Festival, edizione numero cinquantasei, con il brano 'Che bella gente' e si classifica al secondo posto nella categoria Giovani.











L'anno successivo, il 2007 è invece quello della vittoria all'Ariston, nella categoria Campioni, con la canzone 'Ti regalerò una rosa'. Dopo aver vinto il Festival, Cristicchi si sperimenta anche nuovi ruoli, come quello di scrittore e conduttore radiofonico. Nel 2008 ha pubblicato infatti il libro "Centro di igiene mentale – Un cantastorie tra i matti". Nel 2010 sale ancora sul palco di Sanremo nella sezione Artisti, con il brano 'Meno male' e nel 2011 gli viene conferito il premio Amnesty International Italia grazie alla canzone "Genova Brucia".









Nello stesso anno Simone Cristicchi sbarca su Radio2 dove, insieme a Nino Frassica, conduce "Meno male che c'è Radio 2". Il suo ultimo disco, fino a oggi, risale al 2013: e s'intitola 'Album di famiglia e per alcuni anni si è allontanato dal mondo della musica per dedicarsi maggiormente al teatro e al cinema, continuando però a firmare colonne sonore e a esibirsi in numerose occasioni di grande rilievo a livello sociale. Nel 2019 Cristicchi torna nuovamente sul palco di Sanremo nella sezione Big con il brano 'Abbi cura di me'.







Simone Cristicchi è nato a Roma il 5 febbraio 1977, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, è alto un metro e ottantacinque centimetri e pesa circa settantacinque chili. Per quanto riguarda la sfera privata, sappiamo che la moglie di Simone Cristicchi si chiama Sara Quattrini ed è un’archeologa romana. I due si sono sposati nel 2010 nel castello di Montemerano, in Maremma, con una cerimonia semplice e senza le luci dei riflettori puntate. Hanno due figli: Tommaso, nato il 20 gennaio 2008, e Stella, nata nel 2011.

