Francesco Renga, che in realtà si chiama Pierfrancesco, è un cantautore italiano. Papà di origine sarda e madre siciliana, è nato a Udine ma cresciuto a Brescia. A 15 anni fonda con alcuni suoi amici una band dal nome Modus Vivendi che partecipa a un concorso fra gruppi in cui ci sono anche i Timoria, con cui poi Francesco Renga inizia a collaborare e dove resta per ben 13 anni. Insieme partecipano al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani dell’edizione andata in scena nel 1991, e vincono il Premio della critica con il brano ‘L’uomo che ride’.

Con '2020 Speedbell', invece, ottengono il disco d'oro, e vende di più di 40mila copie nel 1995. Due anni dopo i dissapori tra Renga e Omar Pedrini portano alla separazione del cantante dal resto del gruppo e il conseguente inizio della carriera da solista, nonostante le voci che iniziano a circolare su un suo subentro a Piero Pelù, che nel frattempo aveva lasciato i Litfiba. Voci che si placano quando Renga afferma in un'intervista che "dopo il divorzio dai Timoria di tutto ho voglia tranne che rientrare in un gruppo".











Il successo di Francesco Renga come solista arriva in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2001, dove gareggia fra i Giovani con il singolo Raccontami…, scritto con Umberto Iervolino che gli vale il Premio della Critica ed esplode definitivamente nel 2005, quando Renga vince la 55esima edizione del Festival con la canzone 'Angelo'. Nel 2007 pubblica il suo quarto album, Ferro e cartone, e nello stesso anno esce anche il suo primo libro, 'Come mi viene – Vite di ferro e cartone'. Negli ultimi anni Francesco Renga lo abbiamo visto molto anche in tv. Prima ad Amici di Maria De Filippi come giudice, poi come coach a The Voice of Italy.









Nel 2016 è uscito il settimo album di Renga, 'Scriverò il tuo nome', mentre nel 2017 ha pubblicato il suo primo album dal vivo intitolato 'Scriverò il tuo nome Live'. Il 2018 l'ha visto nuovamente sul palco di Sanremo, ma in qualità di ospite insieme a Claudio Baglioni, Nek e Max Pezzali con il brano 'Strada facendo'. Nel 2019 torna all'Ariston con 'Aspetto che torni'. Sul fronte vita privata, Francesco Renga è stato legato ad Ambra Angiolini, da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, per undici anni. La coppia ha annunciato la rottura nel 2015.







Francesco Renga è nato il 12 luglio del 1968, è alto centosettantotto centimetri e ha un peso corporeo pari a settantanove chilogrammi. Come detto, ha due figli. La primogenita si chiama Jolanda ed è nata nel 2004, mentre Leonardo è del 2006. Dopo la rottura, Renga e la Angiolini (che ora è legata al mister della Juventus Massimiliano Allegri) hanno mantenuto buoni rapporti e continuano a vivere vicini, nella città di Brescia. A quanto si sa, attualmente Renga ha una relazione con Diana Poloni, ristoratrice bresciana. I due preferiscono però vivere la loro storia lontani dai riflettori, anche se i paparazzi li hanno più volte sorpresi insieme.

