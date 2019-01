Michele Pecora è un cantautore italiano. Nato ad Ancona, a 13 anni si trasferisce a Falconara Marittima, studia chitarra classica al Conservatorio di Pesaro e già 1977 partecipa e vince il Festival di Castrocaro con la canzone La mia casa. Ed è proprio grazie a quel brano che Michele Pecora riesce a firmare un importante contratto con la Warner Bros Records per cui incide il famoso brano ‘Era lei’ con cui fu protagonista di una serie di beghe legali nel 1998 per via di alcune somiglianze con Blu di Zucchero.

Dopo l'accusa di plagio, il tribunale di Milano però ha assolto Zucchero da qualsiasi accusa: coincidenze sospette ma nulla di più. Ma 'La mia casa' ed 'Era lei' non sono gli unici brani a far parlare in quegli anni di Michele Pecora che, infatti, nel 1980 partecipa al Festivalbar con 'Te ne vai'. Consolida poi il suo successo nel 1985 con la canzone 'Me ne andrò' e inizia la sua carriera di autore.











Nella sua lunga carriera, Michele Pecora vanta la collaborazione con il maestro Franco Battiato e ha scritto testi per Laura Luca, Barbara Cola e Lighea. Nel 1995 è infatti l'autore del brano 'Rivoglio la mia vita' portato da Lighea al Festival di Sanremo. Successivamente, oltre all'attività di cantante e autore, inizia a dirigere un'orchestra che ha accompagnato e collaborato con molti artisti importanti tra cui Ron, Peppino Di Capri, Ivana Spagna e Riccardo Fogli.









Abbiamo poi ritrovato Michele Pecora anche come ospite in televisione: lo abbiamo visto diverse volte a Quelli che il calcio e a I migliori anni e, inoltre, lavora anche come talent scout, al fianco di Mara Maionchi in vari tour nazionale per selezionare artisti emergenti. Anche se scomparso dai palcoscenici più grandi, Pecora ha continuato a cantare la sua musica in diversi contesti nazionali. Ricordiamo i concerti gratuiti di Casal Velino e Sicilì che la scorsa estate lo hanno visto in coppia con Peppe Cirillo, per una serie di eventi nel Cilento.







Michele Pecora è nato ad Ancona il 6 ottobre del 1958 sotto il segno della Bilancia, è alto circa un metro e settantasei centimetri per un peso di circa settantacinque chili e anche della vita privata del cantautore si sa davvero pochissimo. Si sa che ha una moglie, Melissa, anche lei cantante e coetanea, e un figlio, Matteo, nato nel 1978 e anche lui musicista. Batterista, per essere precisi. Nel 2019 Michele Pecora è tra i concorrenti dello show Rai condotto da Amadeus e in onda su Raiuno ‘Ora o mai più’.

