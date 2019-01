Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Nel 1995 ha vinto il Festival di Castrocaro con il brano ‘Con questo sentimento’. L’8 novembre dello stesso anno partecipa a Sanremo Giovani, con la canzone ‘Nessuno mi può giudicare’, originariamente interpretata da Caterina Caselli, in una versione riarrangiata, che le permette di tornare sul palco dell’Ariston l’anno successivo, nel 1996, nella sezione Nuove Proposte con il brano ‘Quando il cuore’. Alla fine si classifica quinta e pubblica il suo primo album, intitolato Silvia Salemi.

Nel 1997 è di nuovo a Sanremo ma tra i Big con la hit 'A casa di Luca', brano che le regala un'immediata e immensa popolarità e il Premio Volare Miglior Testo. Negli anni seguenti il pubblico continuerà a identificare Silvia Salemi proprio con quella canzone. Sempre nel 1997 la cantante si classifica al secondo posto a Un disco per l'estate con il brano 'Stai con me stanotte', tratto dal suo nuovo album intitolato Caotica. Inoltre partecipa cantando come supporter alla data romana dei Simple Minds.











Nel 2003, Silvia Salemi partecipa nuovamente a Sanremo con il brano 'Nel cuore delle donne' e l'anno successivo, complice anche la sua prima gravidanza, si dedica perlopiù alla conduzione del programma radiofonico "La mezzanotte di Radio 2". Nel 2007 la cantante pubblica il suo sesto album, intitolato 'Il mutevole abitante del mio solito involucro' e l'anno seguente, con la seconda gravidanza, la Salemi prende una lunga pausa dalle scene musicali per dedicarsi alle figlie. "Avere una famiglia e fare la mamma è sempre stata la mia prima vocazione. Crescerle ed esserci per la prima pappa o la prima varicella era per me un dovere, oltre che un onore.", ha confidato in un'intervista a Vanity Fair.









Nel 2013 ritroviamo Silvia Salemi come concorrente a Tale e quale show, dove si aggiudica il premio Migliore voce e l'anno torna nel programma edizione 'Il torneo'. Nel 2015 ha rivestito il ruolo di presidente di giuria al Festival di Castrocaro, mentre e nel 2016 è giudice del talent "Tra sogno e realtà". Negli ultimi anni Silvia Salemi si è dedicata molto alla conduzione televisiva: dal 2017 presenta il programma "Piccole luci" e nel 2018 "Super Music Show". Nel 2019 è tra i concorrenti della nuova edizione di Ora o mai più, la trasmissione condotta da Amadeus su Raiuno.







Silvia Salemi è nata il 2 aprile 1978 a Palazzolo Acreide, Siracusa, è alta, secondo le nostre stime, circa un metro e sessantasette centimetri e pesa circa cinquantatre chili, ha avuto un’infanzia difficile segnata dalla perdita di sua sorella maggiore, Laura, scomparsa a 5 anni per una grave forma di leucemia. Sua madre scoprì che la bambina era malata poco tempo prima di sapere di essere incinta di Silvia Salemi. A darle la forza di andare avanti, ha ammesso a Storie Italiane, è stata proprio lei:” In un registratore ho trovato la voce di mia sorella che ora non c’è più e la mia, che avevo perso subito dopo il lutto”. Sentimentalmente, la cantante è sposata dal 2004 con Gian Marco Innocenti e hanno due figlie, Silvia e Sofia, che la ragione dell’allontanamento della Salemi dalle scene durato 10 anni e che spesso mostra sul suo profilo Instagram.

Capelli corti, grinta e talento, Silvia Salemi aveva conquistato pubblico e critica a Sanremo con la sua Stasera a casa di Luca. Dopo quella hit, però, di lei si erano perse lentamente le tracce. Fino a oggi