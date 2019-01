Paolo Vallesi è un cantautore italiano che matura la passione per la musica sin da bambino. Dopo aver studiato pianoforte fin dall’età di 9 anni, Vallesi comincia a lavorare nel mondo della discografia come arrangiatore tra Firenze e Modena. Nel 1989 prende parte alla trasmissione televisiva Gran Premio con Pippo Baudo e al Festival di Castrocaro, dove viene notato dal produttore Dado Parisini che nel 1990 gli permette di pubblicare il primo singolo ”Ritornare a vivere”. L’anno seguente Vallesi partecipa al Festival di Sanremo con il brano ”Le persone inutili”, vincendo nella categoria “Giovani”. Il suo primo album, intitolato Paolo Vallesi, ha venduto 200mila copie e gli valse un disco d’oro.

Vari premi e riconoscimenti fino al 1992, anno in cui tornò proprio sul palco dell'Ariston ma nella categoria Big, classificandosi terzo con il celebre brano 'La forza della vita', diventato ben presto il singolo più venduto in Italia di quell'anno. In seguito 'La forza della vita' ha ottenuto un disco di platino e fatto da traino per il terzo album 'Non mi tradire' del 1994, al quale collaborarono anche Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci e Irene Grandi.











Paolo Vallesi partecipa ancora a Sanremo nel 1996 con il brano 'Non andare via', ma si classifica soltanto 18esimo. A questo segue l'album Non essere mai grande. Tre anni di assenza, prima di arrivare nel 1999 al quinto album dal titolo Sabato 17:45, a cui segue un nuovo tour. Nel 2002 esce Felici di essere, prima raccolta "ufficiale" dei successi di Vallesi, con l'aggiunta di tre inediti. Altri tre anni di assenza, poi il ritorno sulle scene ma quelle televisive, quando Paolo Vallesi prende parte a La Talpa. Da quel momento sono diverse le partecipazioni del cantante sparse in programmi tv come I Migliori anni e collaborazioni con amici e colleghi come Claudio Baglioni, Mariella Nava e Ivana Spagna.









È il 2015 l'anno del ritorno ufficiale di Paolo Vallesi, che parte dal Canada per poi arrivare in Italia con il nuovo tour prodotto insieme al manager Michele Paola. Il singolo 'Il bello che c'è', uscito in quello stesso anno, anticipa il nuovo disco, dopo ben 16 anni dall'ultimo album di inediti. Nel 2017 Paolo Vallesi è ospite nella serata finale del Festival di Sanremo per presentare in anteprima Pace, brano in duetto con Amara e inserito nell'album "Un filo senza fine". Nel 2018 è ospite a Tale e Quale Show per l'esibizione di Massimo Di Cataldo che interpreta la sua canzone 'La forza della vita'.







Nel 2019, infine, Paolo Vallesi partecipa a ‘Ora o mai più’, il programma ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus. Paolo Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio 1964 sotto il segno zodiacale del Toro, è alto un metro e ottanta centimetri e pesa circa ottantadue chili. Paolo Vallesi è stato sposato e ha avuto un figlio, Francesco, che è nato il 12 dicembre 1997. “A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco – ha confidato Vallesi in una passata intervista a Vanity Fair – Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura”.

