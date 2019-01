Che fine ha fatto Gatto Panceri? Lo ricordiamo benissimo al Festival di Sanremo, sia come cantante che come autore, per esempio della famosissima ‘Vivo per lei’, che ha portato al successo internazionale Andrea Bocelli e Giorgia. Negli anni, inoltre, ha firmato anche brani per Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Mina e tanti altri. Una carriera trentennale quella di Gatto Panceri, che nel suo curriculum conta otto partecipazioni all’Ariston come autore e dove debuttò nel 1986 con il brano ‘Scherzi della vita’, che non raggiunse la finale della sezione Nuove Proposte, e dove negli anni successivi partecipò per tre volte tra i big.

A proposito di Sanremo, nel 2018 Gatto Panceri era stato escluso dal Festival e pubblicò un duro sfogo su Facebook: "Sanremo non è mai una cosa pulita – aveva scritto -, ci sono sempre mille magagne sotto, conflitti di interessi subdoli e questa volta avendo davvero sfiorato miracolosamente di esserci ho visto cosa succede molto da vicino".











Il cantante, oggi 56enne e all'anagrafe Luigi Giovanni Maria Panceri, aveva poi spiegato poi che il suo sfogo era diretto a un discografico e non a Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore della kermesse di quell'edizione e riconfermato anche per quella del 2019. Poco dopo Gatto Panceri ha pubblicato il suo disco di inediti, l'undicesimo, "Pelle d'oca e lividi" che è balzato in testa alla classifica di iTunes. L'album conteneva una dedica speciale per Super, il suo cane a cui già nel 2009 aveva dedicato un'altra canzone: "Super il mio cane sei tu".









Non è un caso che abbiamo parlato di cani perché adesso Gatto Panceri, pur continuando a occuparsi di musica (per esempio il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, parteciperà a un evento benefico al Monastero Abbaziale di Casanova dove si esibirà insieme a Silvia Mezzanotte), ha deciso di rendere la sua passione per gli amici a quattro zampe qualcosa di più concreto. Come annunciato pochi giorni fa sulla sua pagina Facebook, difatti, inaugurerà presto una struttura per i cani.







“Fra pochi mesi aprirò una grossa struttura in Brianza che si occuperà di rendere la vita dei cani che la frequenteranno più dolce … non avrà un taglio estetico troppo da umani… ma sarà di classe, pregna di rispetto per loro, di professionalità, di poesia e calore questo si … vi dirò … vi dirò …”, ha scritto il cantante in un post su Facebook lo scorso 11 gennaio.

